https://sputnikarabic.ae/20230126/ماذا-يحدث-عندما-تصطدم-دبابة-أبرامز-بصاروخ-كونكورس-فيديو-1072724805.html
ماذا يحدث عندما تصطدم دبابة "أبرامز" بصاروخ "كونكورس"... فيديو
ماذا يحدث عندما تصطدم دبابة "أبرامز" بصاروخ "كونكورس"... فيديو
نشر المراسل العسكري، ألكسندر كوتس، لقطات أرشيفية لتدمير دبابة "أبرامز" بصاروخ "كونكورس" في العراق على قناته في "تلغرام". 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T07:35+0000
2023-01-26T07:35+0000
2023-01-26T07:35+0000
رصد عسكري
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إذا حكمنا من خلال الانفجار القوي، فقد أصاب الصاروخ شحنة الذخيرة بالضبط.تم تطوير نظام الصواريخ السوفيتي المضاد للدبابات "كونكورس" في مكتب تصميم أجهزة تولا، واعتُمد عام 1974. وهو مزود بنظام توجيه شبه أوتوماتيكي، يتحكم المشغل في الصاروخ عن طريق سلك، ويصل مداه إلى 4 كيلومترات، وهو قادر على اختراق 500-600 ملم من الصلب المدرع المتجانس.يلاحظ أن دبابات "M1 Abrams" التي تصدرها الولايات المتحدة حول العالم، جودة الدروع فيها أقل عن النسخ الأصلية. ستتلقى أوكرانيا أيضًا دبابات ذات خصائص حماية منخفضة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ماذا يحدث عندما تصطدم دبابة "أبرامز" بصاروخ "كونكورس"... فيديو
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نشر المراسل العسكري، ألكسندر كوتس، لقطات أرشيفية لتدمير دبابة "أبرامز" بصاروخ "كونكورس" في العراق على قناته في "تلغرام".
إذا حكمنا من خلال الانفجار القوي، فقد أصاب الصاروخ شحنة الذخيرة بالضبط.
تم تطوير نظام الصواريخ السوفيتي المضاد للدبابات "كونكورس" في مكتب تصميم أجهزة تولا، واعتُمد عام 1974. وهو مزود بنظام توجيه شبه أوتوماتيكي، يتحكم المشغل في الصاروخ عن طريق سلك، ويصل مداه إلى 4 كيلومترات، وهو قادر على اختراق 500-600 ملم من الصلب المدرع المتجانس.
يلاحظ أن دبابات "M1 Abrams" التي تصدرها الولايات المتحدة حول العالم، جودة الدروع فيها أقل عن النسخ الأصلية. ستتلقى أوكرانيا أيضًا دبابات ذات خصائص حماية منخفضة.