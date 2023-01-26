https://sputnikarabic.ae/20230126/محافظ-جنين-لـسبوتنيك-اقتحام-إسرائيل-للمخيم-جريمة-إرهاب-دولي--1072748781.html

محافظ جنين لـ"سبوتنيك": اقتحام إسرائيل للمخيم جريمة إرهاب دولي

محافظ جنين لـ"سبوتنيك": اقتحام إسرائيل للمخيم جريمة إرهاب دولي

قال محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، إن الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين عملية إرهاب دولي منظمة، تنفيذًا لمزاعم باطلة، معتبرًا أن زيادة... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T15:36+0000

2023-01-26T15:36+0000

2023-01-26T15:36+0000

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أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

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وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، أن الحكومة الإسرائيلية تهدف من عملية الاقتحامات المتكررة للمخيم ولمحافظة جنين لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وكسر معنوياته، ومنعه من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، لا سيما في مدينة جنين التي سطرت ملاحم تاريخية ووطنية مهمة في تاريخ النضال الفلسطيني.واعتبر الرجوب أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، والأحزاب اليمينية المتطرفة، تسعى إلى تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني عبر تعزيز الاستيطان وتوسيع رقعته، ومحاولة التخلص من السلطة الوطنية الفلسطينية.إليكم نص الحوار:بداية... صف لنا ما حدث اليوم في مخيم جنين؟شهد مخيم جنين اليوم جريمة نكراء، وعملية إرهاب دولي منظم، تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين، فالهجمات الإسرائيلية بدأت على المخيم والمدينة منذ ساعات الصباح، حيث اعتلى القناصون أسطح البنايات المرتفعة حول المخيم، وسفك قوات الاحتلال الكثير من الدماء، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل 9 شهداء وأكثر من 16 جريحًا، وتدمير عشرات منازل، بعد أن عاثت الجرافات فسادًا وتخريبًا وتدميرًا للسيارات في الشوارع.تقول القوات الإسرائيلية إنها استهدفت بعض المطلوبين من وراء هذا الاقتحام.. كيف تقيم هذه المزاعم؟كل ما تسوق له قوات الاحتلال الإسرائيلي مجرد مزاعم باطلة، حيث تبرر ما ترتكبه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني، ما حدث عملية قتل ممنهجة لأبناء المخيم والذين قتلوا أمام منازلهم، كما سقطت شهيدة تتجاوز من العمر 55 عامًا بدون أي أسباب، وهناك أطفال قتلوا، ورجال كانوا يعبرون الشارع فقط، كل الادعاءات التي تسوقها إسرائيل ووسائل إعلامها ورجال أمنها، ما هي إلا محاولة لتبرير استمرار عمليات القتل وتدمير المنازل، وتقديم الأولويات لزيادة الاستيطان وتوسيع رقعته في كل المدن الفلسطينية، على حساب دم وقضية الشعب الفلسطيني.وكيف تقيم دوافع وأسباب الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم جنين؟ما حدث مؤشر واضح على أن السياسة اليمينية الفاشية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، ضد محافظة جنين والشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة، مستغلة الغياب والنفاق الدولي، وسياسة الكيل بمكيالين الذي يتبعه المجتمع الدولي في كل ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، هناك حاجة لوقفة جادة من قبل العالم الذي يدعي أنه حر ويسعى من أجل الحرية وحقوق الإنسان لجميع البشر، ويقر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو الذي غاب عن عقول العالم ونظرهم، وضاع وسط إتباع سياسة الكيل بمكيالين في كل ما له علاقة بفلسطين وحياة الشعب الفلسطيني، وكل ما يمس دولة الاحتلال المارقة على القانون الدولي، والتي تعتبر نفسها فوق القانون وتمارس كل أنواع العنف والانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وعلى أرضه.اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين أكثر من مرة خلال الفترة السابقة... ما دلالات هذا الأمر وأسبابه؟تهدف الحكومة الإسرائيلية من الاقتحام المتكرر للمخيم ولمحافظة جنين وقراها إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وكسر معنوياته، باعتبار أن الصراع الذي يدور على أرض فلسطين يدور في ظل اختلال التوازنات ما بين آلة الحرب الإسرائيلية، وما يمتلكه الشعب الفلسطيني، فهناك فوارق شاسعة ومسافات طويلة، حيث يمتلك الاحتلال آلة حرب فتاكة ومجرمة وبشعة، بينما لا يمتلك الشعب الفلسطيني سوى إرادته القوية ومعنوياته العالية وإيمانه العميق بحتمية النصر ودحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.في ظل هذا الاختلال، تحاول إسرائيل كسر شوكة النضال الفلسطيني وانتزاع القضية من عقول أبنائها، ظنًا منها أنهم سوف يستسلمون ويرفعون الراية البيضاء، متجاهلة الحقائق التاريخية التي تؤكد بأن الشعب الفلسطيني عبر تاريخه وأجياله وقرون من الزمن استطاع هزم كافة القوى الاستعمارية التي وطأت إلى أرضه، وهزمها جميعها ودحرها، وهو مستمر في صموده حتى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.نعم، لكن لماذا اقتحام مخيم جنين بالتحديد؟كان لجنين عبر التاريخ محطات وبصمات وطنية كبيرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يصطنع الأحداث ويركز على جنين هذه الفترة، لكنه أيضا يمارس القتل والتنكيل في نابلس، ويستمر بجرائمه في القدس، إلا أن تصدر جنين للأحداث والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس لأهداف لها علاقة بادعاءات ومبررات الاحتلال، بقدر ما هي رسالة لكل الشعب الفلسطيني بأن القمع مستمر، إلا أن إرادة الشعب الفلسطيني وشعب محافظة جنين قوية في مواجهة الاحتلال وتصدرها المشهد الوطني.هل ترى أن هناك علاقة بين تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة واقتحامات جنين المتكررة؟الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تدخر جهدا إلا وبذلته من أجل كسر شوكة النضال في الشعب الفلسطيني، لكن المختلف في هذه الحكومة أنها قبل تشكيلها، كان للأحزاب اليمينية التي تشكلت منها موقف واضح تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة التي تسطير عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعبروا عن هذا الموقف عبر دعايتهم الانتخابية، والتي تتمثل في تعزيز الاستيطان الإسرائيلي وتوسيع رقعته على حساب الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تضييق الخناق على السلطة الوطنية الفلسطينية.بن غفير كان واضحًا في أولوياته قبل دخوله في الائتلاف الحكومي، ووافق عليها بنيامين نتنياهو، وهو إضعاف السلطة الفلسطينية بل إنهاء عهدها والتخلص منها، حيث بدأت الحكومة الإسرائيلية بالفعل في تنفيذ هذه الأجندة الإجرامية، وهو ما يجعل هذه الحكومة مختلفة عن سابقتها، حيث أعلنت عن أهدافها التي تقوم بتطبيقها، على عكس حكومات سابقة كانت تحاول أن تقدم نفسها بشكل مختلف أمام العالم والمؤسسات الدولية، لكن على أرض الواقع كانت تتبع نفس السياسة وتقوم بجرائم وانتهاكات مشابهة لما يحدث الآن.ما الإجراءات التي تنوي السلطة الفلسطينية اتخاذها تجاه الاقتحام الإسرائيلي وما خلفه من ضحايا؟هناك العديد من الخيارات التي تبحثها السلطة، ولا تزال اجتماعات القيادة الفلسطينية قائمة، ولم تعلن القرارات بعد، سوى قرار إعلان الحداد الفلسطيني في البلاد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، ومن المقرر أن تصدر قرارات القيادة في وقت لاحق.أجرى الحوار وائل مجدي

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