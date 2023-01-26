https://sputnikarabic.ae/20230126/مسؤول-في-الاتحاد-الأوروبي-فكرة-استغلال-الأصول-الروسية-المجمدة-لدعم-أوكرانيا-تواجه-عوائق-قانونية--1072749129.html
مسؤول في الاتحاد الأوروبي: فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تواجه عوائق قانونية
مسؤول في الاتحاد الأوروبي: فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تواجه عوائق قانونية
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا تواجه عوائق قانونية، مؤكدا أن المناقشة حولها في... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T15:47+0000
2023-01-26T15:47+0000
2023-01-26T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أصول وأموال
روسيا
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بروكسل- سبوتنيك. وأوضح المسؤول للصحفيين "يدرس الاتحاد الأوروبي ويناقش مع الشركاء إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا، ولكن تظهر مسائل قانونية بالغة التعقيد هناك، ولذا سوف تستمر المناقشات".وتابع المسؤول الأوروبي أن النقاش حول فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة يجري على ضوء لوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مطلع الشهر الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي، لا يمكنه مصادرة أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة، بسبب مبدأ "الحصانة السيادية"، مشيرة إلى أن "هناك مقترحاً بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الروسية، وتخصيص أرباح هذه الاستثمارات لصالح أوكرانيا".وقال مسؤولون أوروبيون، إنهم سيصرون على الحصول على موافقة من روسيا لتحويل جزء من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها في إطار أي تسوية سلمية مستقبلية للنزاع.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستتخذ إجراءات "مناسبة" إذا تعلق الأمر بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي.في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "نتيجة للأعمال الروسية غير القانونية دولياً في أوكرانيا أو ضدها".
https://sputnikarabic.ae/20221213/بريطانيا-تنظر-في-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-أوكرانيا-1071168909.html
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العالم, أصول وأموال, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أصول وأموال, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
مسؤول في الاتحاد الأوروبي: فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تواجه عوائق قانونية
15:47 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا تواجه عوائق قانونية، مؤكدا أن المناقشة حولها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة.
بروكسل- سبوتنيك. وأوضح المسؤول للصحفيين "يدرس الاتحاد الأوروبي ويناقش مع الشركاء إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا، ولكن تظهر مسائل قانونية بالغة التعقيد هناك، ولذا سوف تستمر المناقشات".
وتابع المسؤول الأوروبي أن النقاش حول فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة يجري على ضوء لوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مطلع الشهر الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي، لا يمكنه مصادرة أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة
، بسبب مبدأ "الحصانة السيادية"، مشيرة إلى أن "هناك مقترحاً بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الروسية، وتخصيص أرباح هذه الاستثمارات لصالح أوكرانيا".
وقال مسؤولون أوروبيون، إنهم سيصرون على الحصول على موافقة من روسيا لتحويل جزء من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها في إطار أي تسوية سلمية مستقبلية للنزاع.
13 ديسمبر 2022, 15:58 GMT
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستتخذ إجراءات "مناسبة" إذا تعلق الأمر بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي
.
في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "نتيجة للأعمال الروسية غير القانونية دولياً في أوكرانيا أو ضدها".