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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230126/مسؤول-في-الاتحاد-الأوروبي-فكرة-استغلال-الأصول-الروسية-المجمدة-لدعم-أوكرانيا-تواجه-عوائق-قانونية--1072749129.html
مسؤول في الاتحاد الأوروبي: فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تواجه عوائق قانونية
مسؤول في الاتحاد الأوروبي: فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تواجه عوائق قانونية
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا تواجه عوائق قانونية، مؤكدا أن المناقشة حولها في... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T15:47+0000
2023-01-26T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أصول وأموال
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بروكسل- سبوتنيك. وأوضح المسؤول للصحفيين "يدرس الاتحاد الأوروبي ويناقش مع الشركاء إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا، ولكن تظهر مسائل قانونية بالغة التعقيد هناك، ولذا سوف تستمر المناقشات".وتابع المسؤول الأوروبي أن النقاش حول فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة يجري على ضوء لوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مطلع الشهر الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي، لا يمكنه مصادرة أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة، بسبب مبدأ "الحصانة السيادية"، مشيرة إلى أن "هناك مقترحاً بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الروسية، وتخصيص أرباح هذه الاستثمارات لصالح أوكرانيا".وقال مسؤولون أوروبيون، إنهم سيصرون على الحصول على موافقة من روسيا لتحويل جزء من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها في إطار أي تسوية سلمية مستقبلية للنزاع.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستتخذ إجراءات "مناسبة" إذا تعلق الأمر بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي.في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "نتيجة للأعمال الروسية غير القانونية دولياً في أوكرانيا أو ضدها".
https://sputnikarabic.ae/20221213/بريطانيا-تنظر-في-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-أوكرانيا-1071168909.html
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العالم, أصول وأموال, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أصول وأموال, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تواجه عوائق قانونية

15:47 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 26.01.2023)
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات إعادة إعمار أوكرانيا تواجه عوائق قانونية، مؤكدا أن المناقشة حولها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة.
بروكسل- سبوتنيك. وأوضح المسؤول للصحفيين "يدرس الاتحاد الأوروبي ويناقش مع الشركاء إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا، ولكن تظهر مسائل قانونية بالغة التعقيد هناك، ولذا سوف تستمر المناقشات".

وتابع المسؤول الأوروبي أن النقاش حول فكرة استغلال الأصول الروسية المجمدة يجري على ضوء لوائح الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مطلع الشهر الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي، لا يمكنه مصادرة أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة، بسبب مبدأ "الحصانة السيادية"، مشيرة إلى أن "هناك مقترحاً بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الروسية، وتخصيص أرباح هذه الاستثمارات لصالح أوكرانيا".
وقال مسؤولون أوروبيون، إنهم سيصرون على الحصول على موافقة من روسيا لتحويل جزء من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها في إطار أي تسوية سلمية مستقبلية للنزاع.
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
بريطانيا تنظر في استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا
13 ديسمبر 2022, 15:58 GMT
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستتخذ إجراءات "مناسبة" إذا تعلق الأمر بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي.
في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "نتيجة للأعمال الروسية غير القانونية دولياً في أوكرانيا أو ضدها".
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