https://sputnikarabic.ae/20230126/مصر-تدين-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-لمخيم-جنين-1072739473.html
مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين
مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين
أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية، الذي أسفر عن سقوط 9 قتلى إضافة إلى المصابين. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T12:16+0000
2023-01-26T12:16+0000
2023-01-26T12:16+0000
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جاء ذلك بيان لوزارة الخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بشأن اقتحام المخيم، صباح اليوم الخميس.وذكر البيان أن مصر دعت إلى وقف الاعتداءات على المدن الفلسطينية فورا، محذرةً من خروج الأوضاع عن السيطرة.وقالت الخارجية المصرية إن الاعتداءات سيكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية المحتلة وعلى المنطقة، مشيرةً إلى أنها تقوض جهود إعادة إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية علي حدود يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤلياته لنزع فتيل العنف ووضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وفقا لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية المشروعة وتحميل إسرائيل المسؤولية باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.وارتفعت حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم إلى 9 أفراد، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، التي لفتت إلى تسجيل حالات اختناق وإصابات بسبب اقتحام مشفى جنين الحكومي.ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما تقوم به القوات الإسرائيلية في جنين بـ "المجزرة"، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يراقبها بصمت مريب.
https://sputnikarabic.ae/20230126/الرئاسة-الفلسطينية-ما-يجري-في-جنين-مجزرة-1072736025.html
https://sputnikarabic.ae/20230126/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-لمخيم-جنين-إلى-9-قتلى-1072729376.html
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العالم العربي, مصر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين
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أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين في الضفة الغربية، الذي أسفر عن سقوط 9 قتلى إضافة إلى المصابين.
جاء ذلك بيان لوزارة الخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، بشأن اقتحام المخيم، صباح اليوم الخميس.
وذكر البيان أن مصر دعت إلى وقف الاعتداءات على المدن الفلسطينية فورا، محذرةً من خروج الأوضاع عن السيطرة.
وقالت الخارجية المصرية إن الاعتداءات سيكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضى الفلسطينية
المحتلة وعلى المنطقة، مشيرةً إلى أنها تقوض جهود إعادة إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية علي حدود يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤلياته لنزع فتيل العنف ووضع حد للاعتداءات على الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وفقا لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية المشروعة وتحميل إسرائيل المسؤولية باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.
وارتفعت حصيلة ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي
للمخيم إلى 9 أفراد، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، التي لفتت إلى تسجيل حالات اختناق وإصابات بسبب اقتحام مشفى جنين الحكومي.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما تقوم به القوات الإسرائيلية في جنين بـ "المجزرة
"، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يراقبها بصمت مريب.