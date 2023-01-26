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https://sputnikarabic.ae/20230126/مظاهرة-ضد-توريد-دبابات-ليوبادر2-إلى-كييف-في-ميونيخ-1072722349.html
مظاهرة حاشدة في ميونيخ ضد توريد دبابات "ليوبادر2" إلى كييف
مظاهرة حاشدة في ميونيخ ضد توريد دبابات "ليوبادر2" إلى كييف
نُظمت مسيرة حاشدة في ميونيخ الألمانية، الليلة الماضية، وخرج المئات من السكان المحليين إلى شوارع المدينة، معارضين تزويد نظام كييف بالدبابات وأنواع أخرى من... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T06:40+0000
2023-01-26T07:18+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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تم تنظيم هذا الحدث من قبل حركة ("قيام ميونيخ" München-steht-auf)، وأبلغ النشطاء عن ذلك على قنواتهم في "تلغرام".وسار المتظاهرون في شوارع المدينة على قرع الطبول وتجمعوا في الساحة المركزية أمام مبنى الإدارة المحلية، وحملوا ملصقات تنتقد السلطات الألمانية، التي قررت تزويد أوكرانيا بمركبات "ليوبارد 2" المدرعة.وأعلن المنظمون أن موضوع الاحتجاجات يمكن أن يكون السلام حصريًا. ودعا ممثلو الحركة إلى "عالم بلا سلاح" وإنهاء الحرب الاقتصادية.وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية يوم أمس عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز من ترساناتها الخاصة.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبشترايت، في بيان: "أعلن المستشار أولاف شولتس خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن ألمانيا ستواصل زيادة الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، حيث قررت الحكومة الاتحادية تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2".
https://sputnikarabic.ae/20230126/صحيفة-الدول-الغربية-بدأت-مناقشة-إمكانية-تسليم-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-1072723445.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/ما-هي-دبابة-ليوبارد-2-ولماذا-اعتبرها-البعض-خطيرة-1072701723.html
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

مظاهرة حاشدة في ميونيخ ضد توريد دبابات "ليوبادر2" إلى كييف

06:40 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 07:18 GMT 26.01.2023)
© Photo / Public domainدبابة ليوبارد
دبابة ليوبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Photo / Public domain
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نُظمت مسيرة حاشدة في ميونيخ الألمانية، الليلة الماضية، وخرج المئات من السكان المحليين إلى شوارع المدينة، معارضين تزويد نظام كييف بالدبابات وأنواع أخرى من الأسلحة.
تم تنظيم هذا الحدث من قبل حركة ("قيام ميونيخ" München-steht-auf)، وأبلغ النشطاء عن ذلك على قنواتهم في "تلغرام".
وسار المتظاهرون في شوارع المدينة على قرع الطبول وتجمعوا في الساحة المركزية أمام مبنى الإدارة المحلية، وحملوا ملصقات تنتقد السلطات الألمانية، التي قررت تزويد أوكرانيا بمركبات "ليوبارد 2" المدرعة.
وأعلن المنظمون أن موضوع الاحتجاجات يمكن أن يكون السلام حصريًا. ودعا ممثلو الحركة إلى "عالم بلا سلاح" وإنهاء الحرب الاقتصادية.
ميراج - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
صحيفة: الدول الغربية بدأت مناقشة إمكانية تسليم مقاتلات إلى أوكرانيا
07:01 GMT
وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية يوم أمس عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز من ترساناتها الخاصة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبشترايت، في بيان: "أعلن المستشار أولاف شولتس خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن ألمانيا ستواصل زيادة الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، حيث قررت الحكومة الاتحادية تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2".
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
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