https://sputnikarabic.ae/20230126/معلومات-عن-آيديكس-ونافدكس-2023-1072727823.html
معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
انطلقت النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" في 1993، بمشاركة 350 شركة عالمية وتجاوز عدد المشاركين خلال الدورات التالية 13 ألف شركة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T08:46+0000
2023-01-26T08:46+0000
2023-01-26T09:28+0000
انفوجرافيك
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وتستعد الإمارات لإقامة معرضي الدفاع والأمن البحري "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023"، التي من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل.ويشمل ذلك الدورة الـ 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023".
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انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن "آيديكس" و"نافدكس" 2023
08:46 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
انطلقت النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" في 1993، بمشاركة 350 شركة عالمية وتجاوز عدد المشاركين خلال الدورات التالية 13 ألف شركة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
وتستعد الإمارات لإقامة معرضي الدفاع والأمن البحري "آيدكس 2023" و"نافدكس 2023"، التي من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل.
ويشمل ذلك الدورة الـ 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023".