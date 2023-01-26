https://sputnikarabic.ae/20230126/معلومات-عن-اتفاقية-ربط-أنظمة-المدفوعات-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-1072752600.html
معلومات عن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي
معلومات عن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي
تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق توفير البنية التحتية المشتركة التي تساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حسبما ذكر... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T17:01+0000
2023-01-26T17:01+0000
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وتهدف الاتفاقية الخاصة بربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء نظام موحد يربط أنظمة المدفوعات للدول الـ 6 بما يسمح بإجراء المعاملات المالية المختلفة بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي بين دول المجلس.
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معلومات عن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي
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تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق توفير البنية التحتية المشتركة التي تساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليج.
وتهدف الاتفاقية الخاصة بربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء نظام موحد يربط أنظمة المدفوعات للدول الـ 6 بما يسمح بإجراء المعاملات المالية المختلفة بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي بين دول المجلس.