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https://sputnikarabic.ae/20230126/معلومات-عن-اتفاقية-ربط-أنظمة-المدفوعات-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-1072752600.html
معلومات عن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي
معلومات عن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي
تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق توفير البنية التحتية المشتركة التي تساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حسبما ذكر... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T17:01+0000
2023-01-26T17:01+0000
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وتهدف الاتفاقية الخاصة بربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء نظام موحد يربط أنظمة المدفوعات للدول الـ 6 بما يسمح بإجراء المعاملات المالية المختلفة بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي بين دول المجلس.
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انفوجرافيك, مجلس التعاون الخليجي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان, البحرين, инфографика
انفوجرافيك, مجلس التعاون الخليجي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان, البحرين, инфографика

معلومات عن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي

17:01 GMT 26.01.2023
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تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق توفير البنية التحتية المشتركة التي تساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حسبما ذكر الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليج.
معلومات عن اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي
وتهدف الاتفاقية الخاصة بربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء نظام موحد يربط أنظمة المدفوعات للدول الـ 6 بما يسمح بإجراء المعاملات المالية المختلفة بالكفاءة والسرعة المطلوبة لتحقيق الاستقرار المالي بين دول المجلس.
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