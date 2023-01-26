https://sputnikarabic.ae/20230126/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحام-مخيم-جنين-1072723794.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين
قتل شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T07:10+0000
2023-01-26T07:10+0000
2023-01-26T07:12+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الخميس، عن مصادر أمنية أن قوات غفيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل داخل المخيم، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب صائب عصام محمود زريقي (24 عاما)، وكان قد وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي وهو في حالة حرجة، نتيجة لإصابته بالرصاص الحي للجيش الإسرائيلي في صدره.وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم وصول 5 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي إلى المستشفى نفسها، بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ.وفي السياق نفسه، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين الواقع في الضفة الغربية، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله، في وقت أعلنت مديرية تربية جنين تأخير دوام المدارس، اليوم، حتى التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة.وخلال الفترة الماضية، داومت قوات الجيش الإسرائيلي على اقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية حيث تندلع مواجهات في وقت تستخدم فيه القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي ضد الفلسطينيين حسب شهود عيان.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, معركة جنين
إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, معركة جنين
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين
07:10 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 07:12 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
قتل شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.
ونقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، صباح اليوم الخميس، عن مصادر أمنية أن قوات غفيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل داخل المخيم، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان.
ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية
مقتل الشاب صائب عصام محمود زريقي (24 عاما)، وكان قد وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي وهو في حالة حرجة، نتيجة لإصابته بالرصاص الحي للجيش الإسرائيلي في صدره.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم وصول 5 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي إلى المستشفى نفسها، بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ.
وفي السياق نفسه، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين الواقع في الضفة الغربية، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله، في وقت أعلنت مديرية تربية جنين تأخير دوام المدارس، اليوم، حتى التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة.
وخلال الفترة الماضية، داومت قوات الجيش الإسرائيلي على اقتحام مخيم جنين
للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية حيث تندلع مواجهات في وقت تستخدم فيه القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي ضد الفلسطينيين حسب شهود عيان.