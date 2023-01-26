https://sputnikarabic.ae/20230126/وزارة-الدفاع-في-سلوفاكيا-براتيسلافا-ترسل-جميع-مقاتلات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا-1072721324.html
وزارة الدفاع في سلوفاكيا: براتيسلافا ترسل جميع مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
وزارة الدفاع في سلوفاكيا: براتيسلافا ترسل جميع مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع في سلوفاكيا، ياروسلاف ناد، أن بلاده قد ترسل جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" السوفيتية إلى الجيش الأوكراني. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T05:47+0000
2023-01-26T05:47+0000
2023-01-26T05:47+0000
رصد عسكري
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أخبار أوكرانيا
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وأشار الوزير إلى أن الطائرات موجودة الآن في إحدى القواعد في سلوفاكيا، وأن وزارة الدفاع مستعدة لمناقشة قضية نقلها مع كييف. وأوضح ناد، أنه من المتوقع الآن تلقي رد رسمي من الحكومة السلوفاكية، حسب موقع "بوليت روس".وفي وقت سابق، قال نائب البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو إن سلوفاكيا سترسل مقاتلات ميغ -29 الحربية إلى أوكرانيا. وقال البرلماني إن براتيسلافا سترسل 11 طائرة من هذا الطراز إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وستقوم بولندا وجمهورية التشيك بدوريات في سماء الجمهورية.وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع مهامها.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية؛ محذراً دول "الناتو" مما وصفه بـ "اللعب بالنار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع في سلوفاكيا: براتيسلافا ترسل جميع مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
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أعلن وزير الدفاع في سلوفاكيا، ياروسلاف ناد، أن بلاده قد ترسل جميع مقاتلاتها من طراز "ميغ-29" السوفيتية إلى الجيش الأوكراني.
وأشار الوزير إلى أن الطائرات موجودة الآن في إحدى القواعد في سلوفاكيا، وأن وزارة الدفاع مستعدة لمناقشة قضية نقلها مع كييف. وأوضح ناد، أنه من المتوقع الآن تلقي رد رسمي من الحكومة السلوفاكية، حسب موقع "بوليت روس".
وفي وقت سابق، قال نائب البرلمان الأوكراني أوليكسي غونشارينكو إن سلوفاكيا سترسل مقاتلات ميغ -29
الحربية إلى أوكرانيا. وقال البرلماني إن براتيسلافا سترسل 11 طائرة من هذا الطراز إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وستقوم بولندا وجمهورية التشيك بدوريات في سماء الجمهورية.
وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية
الخاصة، في 24 شباط/ فبراير الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية؛ محذراً دول "الناتو" مما وصفه بـ "اللعب بالنار".