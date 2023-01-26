https://sputnikarabic.ae/20230126/وزير-النفط-الليبي-لـسبوتنيك-نخطط-للتعاقد-مع-شركات-أجنبية-لاستكشاف-النفط-بشروط-تنافسية-1072746732.html
وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": نخطط للتعاقد مع شركات أجنبية لاستكشاف النفط بشروط تنافسية
وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": نخطط للتعاقد مع شركات أجنبية لاستكشاف النفط بشروط تنافسية
قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن ليبيا تخطط للتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق اعتمادا على شروط تنافسية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T14:19+0000
2023-01-26T14:19+0000
2023-01-26T14:19+0000
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طرابلس - سبوتنيك.وأكد عون، في مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال حول توقيع اتفاقيات جديدة مع بعض الدول لاستكشاف النفط والغاز "نعمل على الدخول في استكشافات جديدة وستكون مفتوحة، تعتمد على الشروط التي توضع في الجولات الاستكشافية".وأضاف عون، إن بلاده لا تمتلك فائضا كبيرا من الغاز ولا تزال في حاجة إليه بشأن تشغيل محطات الكهرباء.وردا على سؤال حول مدى إمكانية تصدير ليبيا كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا، أوضح عون "ليس لدينا فائض كبير، نصدر حوالي 300 مليون قدم مكعبة من الغاز لإيطاليا يوميا، ولا زال لدينا حاجة للغاز في العديد من محطات الكهرباء".وأشار إلى أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022، في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, اقتصاد
وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": نخطط للتعاقد مع شركات أجنبية لاستكشاف النفط بشروط تنافسية
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قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن ليبيا تخطط للتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق اعتمادا على شروط تنافسية.
طرابلس - سبوتنيك.وأكد عون، في مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال حول توقيع اتفاقيات جديدة مع بعض الدول لاستكشاف النفط والغاز "نعمل على الدخول في استكشافات جديدة وستكون مفتوحة، تعتمد على الشروط التي توضع في الجولات الاستكشافية".
وأضاف أن توقيع الاتفاقيات الجديدة سيعتمد على "مدى نجاح مختلف الشركات المساهمة من مختلف أنحاء العالم، للحصول على قطعة استكشافية أو تطوير الجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة ولم تطور".
وأضاف عون، إن بلاده لا تمتلك فائضا كبيرا من الغاز
ولا تزال في حاجة إليه بشأن تشغيل محطات الكهرباء.
وردا على سؤال حول مدى إمكانية تصدير ليبيا كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا، أوضح عون "ليس لدينا فائض كبير، نصدر حوالي 300 مليون قدم مكعبة من الغاز لإيطاليا يوميا، ولا زال لدينا حاجة للغاز في العديد من محطات الكهرباء".
وأشار
إلى أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022، في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.