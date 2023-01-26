https://sputnikarabic.ae/20230126/وزير-النفط-الليبي-يتحدث-عن-محادثات-لعودة-شركات-النفط-الروسية-إلى-البلاد-1072742514.html

وزير النفط الليبي يتحدث عن محادثات لعودة شركات النفط الروسية إلى البلاد

وزير النفط الليبي يتحدث عن محادثات لعودة شركات النفط الروسية إلى البلاد

قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن بلاده دعت بعض شركات النفط الروسية للعودة للعمل في الاستكشاف في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية عودة تلك... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T13:27+0000

2023-01-26T13:27+0000

2023-01-26T13:27+0000

روسيا

أخبار ليبيا اليوم

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طرابلس - سبوتنيك. وأشار عون، في مقابلة مع "سبوتنيك" إلى أن "شركة تات نفط وغاز بروم (الروسيتان) حصلتا على قطع استكشافية، ولكن يبدو أنه بعد 17 فبراير [2011] تركتا نتيجة القوة القاهرة، وربما تعود تلك الشركات للتفاوض مع مؤسسة النفط".وأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات النفط الليبي من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021، إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار دولار) في 2022.وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022 قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع "الطاقة" المتخصص في أسواق الطاقة.وأشار إلى أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022 في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.

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