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https://sputnikarabic.ae/20230126/وزير-النفط-الليبي-يتحدث-عن-محادثات-لعودة-شركات-النفط-الروسية-إلى-البلاد-1072742514.html
وزير النفط الليبي يتحدث عن محادثات لعودة شركات النفط الروسية إلى البلاد
وزير النفط الليبي يتحدث عن محادثات لعودة شركات النفط الروسية إلى البلاد
قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن بلاده دعت بعض شركات النفط الروسية للعودة للعمل في الاستكشاف في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية عودة تلك... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T13:27+0000
2023-01-26T13:27+0000
روسيا
أخبار ليبيا اليوم
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طرابلس - سبوتنيك. وأشار عون، في مقابلة مع "سبوتنيك" إلى أن "شركة تات نفط وغاز بروم (الروسيتان) حصلتا على قطع استكشافية، ولكن يبدو أنه بعد 17 فبراير [2011] تركتا نتيجة القوة القاهرة، وربما تعود تلك الشركات للتفاوض مع مؤسسة النفط".وأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات النفط الليبي من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021، إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار دولار) في 2022.وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022 قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع "الطاقة" المتخصص في أسواق الطاقة.وأشار إلى أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022 في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.
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روسيا, أخبار ليبيا اليوم
روسيا, أخبار ليبيا اليوم

وزير النفط الليبي يتحدث عن محادثات لعودة شركات النفط الروسية إلى البلاد

13:27 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Andrey Stenin
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قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن بلاده دعت بعض شركات النفط الروسية للعودة للعمل في الاستكشاف في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية عودة تلك الشركات بالفعل للتفاوض مع مؤسسة النفط الليبية.
طرابلس - سبوتنيك. وأشار عون، في مقابلة مع "سبوتنيك" إلى أن "شركة تات نفط وغاز بروم (الروسيتان) حصلتا على قطع استكشافية، ولكن يبدو أنه بعد 17 فبراير [2011] تركتا نتيجة القوة القاهرة، وربما تعود تلك الشركات للتفاوض مع مؤسسة النفط".

غازبروم من فترة، عندما استلمت مباشرة، تمت معها العديد من المراسلات بيننا، ولكن بعدها لم تعاود المراسلات بخصوص أي شيء.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات النفط الليبي من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021، إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار دولار) في 2022.
وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022 قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع "الطاقة" المتخصص في أسواق الطاقة.
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
إمدادات "غازبروم" عبر أوكرانيا تنخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب من الغاز في 20 يناير
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وأشار إلى أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022 في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.
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