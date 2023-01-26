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https://sputnikarabic.ae/20230126/وسائل-إعلام-كندا-تدرس-تزويد-أوكرانيا-بما-يصل-إلى-خمس-دبابات-ليوبارد-1072721975.html
وسائل إعلام: كندا تدرس تزويد أوكرانيا بما يصل إلى خمس دبابات "ليوبارد"
وسائل إعلام: كندا تدرس تزويد أوكرانيا بما يصل إلى خمس دبابات "ليوبارد"
قد تزود كندا أوكرانيا بما يصل إلى خمس دبابات "ليوبارد 2"، حسبما ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل"، نقلاً عن مسؤول. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T06:09+0000
2023-01-26T06:09+0000
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وذكرت قناة "سي بي سي" التلفزيونية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن كندا تدرس تسليم أربع دبابات وقد تعلن عن توفير مركبات اليوم الخميس. أخبر أحد المصادر القناة أن كندا سترسل على الأرجح نسخة A4 من الدبابات، وهي الأقدم في الخدمة.وقالت الصحيفة: "وفقا لمسؤول حكومي كبير، فإن كندا تدرس تقديم أربع أو خمس دبابات ليوبارد 2، لكنها لم تتخذ قرارا بعد".وبحسب الصحيفة، يمتلك الجيش الكندي 112 دبابة من طراز "ليوبارد"، منها 82 مركبة قتالية، و30 أخرى مصممة لإقامة أو تدمير العوائق وأداء مهام أخرى. في الوقت نفسه، تضيف الصحيفة أن القائد السابق للجيش الكندي، الجنرال المتقاعد أندرو ليزلي، قال إنه وفقًا لبعض التقارير، فإن نحو 20 دبابة كندية في حالة جيدة، والباقي في المخزن أو في انتظار إصلاح قطع الغيار.
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أخبار كندا, أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا, العالم, رصد عسكري

وسائل إعلام: كندا تدرس تزويد أوكرانيا بما يصل إلى خمس دبابات "ليوبارد"

06:09 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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قد تزود كندا أوكرانيا بما يصل إلى خمس دبابات "ليوبارد 2"، حسبما ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل"، نقلاً عن مسؤول.
وذكرت قناة "سي بي سي" التلفزيونية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن كندا تدرس تسليم أربع دبابات وقد تعلن عن توفير مركبات اليوم الخميس. أخبر أحد المصادر القناة أن كندا سترسل على الأرجح نسخة A4 من الدبابات، وهي الأقدم في الخدمة.
وقالت الصحيفة: "وفقا لمسؤول حكومي كبير، فإن كندا تدرس تقديم أربع أو خمس دبابات ليوبارد 2، لكنها لم تتخذ قرارا بعد".
وبحسب الصحيفة، يمتلك الجيش الكندي 112 دبابة من طراز "ليوبارد"، منها 82 مركبة قتالية، و30 أخرى مصممة لإقامة أو تدمير العوائق وأداء مهام أخرى.
في الوقت نفسه، تضيف الصحيفة أن القائد السابق للجيش الكندي، الجنرال المتقاعد أندرو ليزلي، قال إنه وفقًا لبعض التقارير، فإن نحو 20 دبابة كندية في حالة جيدة، والباقي في المخزن أو في انتظار إصلاح قطع الغيار.
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