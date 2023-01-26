https://sputnikarabic.ae/20230126/وصول-السفيرة-الأمريكية-الجديدة-لين-تريسي-إلى-موسكو-1072719267.html
وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي إلى موسكو
وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي إلى موسكو
أعلنت السفارة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي إلى موسكو. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T00:52+0000
2023-01-26T00:52+0000
2023-01-26T01:10+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في تغريدة عبر "تويتر" باللغة الروسية: "مرحبا بعودتك إلى روسيا، السفير تريسي".وكانت لين تريسي سفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ عام 2019.وقبل ذلك كانت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بالخارجية الأمريكية.وشغلت تريسي، التي تتحدث الروسية، منصب نائب رئيس البعثة في السفارة في موسكو من عام 2014 إلى عام 2017.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي إلى موسكو
00:52 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 01:10 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت السفارة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي إلى موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت السفارة في تغريدة عبر "تويتر" باللغة الروسية: "مرحبا بعودتك إلى روسيا، السفير تريسي".
وكانت لين تريسي سفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ عام 2019.
وقبل ذلك كانت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بالخارجية الأمريكية.
وشغلت تريسي، التي تتحدث الروسية، منصب نائب رئيس البعثة في السفارة في موسكو من عام 2014 إلى عام 2017.