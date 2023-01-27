https://sputnikarabic.ae/20230127/أمريكا-الوسطى-مهتمة-ببناء-مركز-للتكنولوجيا-النووية--1072788966.html
أمريكا الوسطى مهتمة ببناء مركز للتكنولوجيا النووية
أمريكا الوسطى مهتمة ببناء مركز للتكنولوجيا النووية
أعلن رئيس شركة "روساتوم" في أمريكا الوسطى، إيفان ديبوف، اليوم الجمعة، أن دول أمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي تبديان اهتماما كبيرا ببناء مركز نووي للعلوم... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T14:31+0000
2023-01-27T14:31+0000
2023-01-27T14:31+0000
العالم
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وقال ديبوف إن "دول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي تبديان اهتمامًا بالمشروع، وأن هذه الدول مهتمة بالتطبيق غير الطاقي للتقنيات النووية، وخاصة في الطب النووي والزراعة والعلوم".وأشار إلى أنه لكل دولة أولوياتها الخاصة، لذلك تقدم شركة "روساتوم" لهذه البلدان نهجًا مرنًا يسمح لها بتكييف المشروع مع احتياجات كل عميل محدد.على سبيل المثال، إذا أراد بلد ما التركيز على الزراعة، فيمكننا حينئذ تقديم التكوين المناسب للزراعة، وإذا كنا نتحدث عن الطب، فيمكننا أيضا تقديم التكوين المناسب للطب".وأكد ديبوف أنه تبيّن من تجربة بوليفيا، أن تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، لا يسهم فقط في تطوير مجالات النشاط المهمة مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والعلوم، ولكنه يوفر أيضا حافزا لتدريب الموظفين العلميين الجدد ويسمح بإجراء بحث علمي جاد".ونوّه ديبوف أنه بالنسبة لشركة "روساتوم"، فإن المشروع في بوليفيا هو بطاقة عمل للشركة في المنطقة، وتتوقع "روساتوم" أنه بعد تشغيلها تجاريا ستصبح مرجعا لبلدان أخرى من القارة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/وزير-الخارجية-البوليفي-يندد-بتدخل-الولايات-المتحدة-في-الشؤون-الداخلية-لبلاده-1072294289.html
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العالم
أمريكا الوسطى مهتمة ببناء مركز للتكنولوجيا النووية
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أعلن رئيس شركة "روساتوم" في أمريكا الوسطى، إيفان ديبوف، اليوم الجمعة، أن دول أمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي تبديان اهتماما كبيرا ببناء مركز نووي للعلوم والتكنولوجيا على غرار المشروع الذي تنفذه شركة "روساتوم" في بوليفيا.
وقال ديبوف إن "دول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي تبديان اهتمامًا بالمشروع، وأن هذه الدول مهتمة بالتطبيق غير الطاقي للتقنيات النووية، وخاصة في الطب النووي والزراعة والعلوم".
وأشار إلى أنه لكل دولة أولوياتها الخاصة، لذلك تقدم شركة "روساتوم" لهذه البلدان نهجًا مرنًا يسمح لها بتكييف المشروع مع احتياجات كل عميل محدد.
على سبيل المثال، إذا أراد بلد ما التركيز على الزراعة، فيمكننا حينئذ تقديم التكوين المناسب للزراعة، وإذا كنا نتحدث عن الطب، فيمكننا أيضا تقديم التكوين المناسب للطب".
وأكد ديبوف أنه تبيّن من تجربة بوليفيا
، أن تنفيذ مشروع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، لا يسهم فقط في تطوير مجالات النشاط المهمة مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والعلوم، ولكنه يوفر أيضا حافزا لتدريب الموظفين العلميين الجدد ويسمح بإجراء بحث علمي جاد".
ونوّه ديبوف أنه بالنسبة لشركة "روساتوم"، فإن المشروع في بوليفيا هو بطاقة عمل للشركة في المنطقة، وتتوقع "روساتوم" أنه بعد تشغيلها تجاريا ستصبح مرجعا لبلدان أخرى من القارة.