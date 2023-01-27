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https://sputnikarabic.ae/20230127/أمريكا-تعلن-عدم-انخراطها-في-مسألة-قبول-فنلندا-والسويد-في-الناتو-1072792874.html
أمريكا تعلن عدم انخراطها في مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو
أمريكا تعلن عدم انخراطها في مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T17:02+0000
2023-01-27T17:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السويد
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وقال كيربي للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة".وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم أمس الخميس، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أنه "في هذه البيئة، لا معنى لعقد اجتماع ثلاثي. لقد تم تأجيله لأن البيئة الحالية ستطغى على ذلك".وقال الوزير التركي: "على السويد أن تقرر. هل تريد الانضمام إلى الناتو أم لا؟ أحد أهداف هذه الحوادث هو منع السويد من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في الدولة الاسكندنافية، التي تضمنت حرق المصحف ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230125/مجلس-الأمن-القومي-التركي-يجتمع-لمناقشة-عضوية-السويد-في-الناتو-1072680955.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السويد
الولايات المتحدة الأمريكية, السويد

أمريكا تعلن عدم انخراطها في مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو

17:02 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Mandel Ngan
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قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث تركيا للعمل على حل مخاوفها.
وقال كيربي للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة".
الولايات المتحدة تحث تركيا على مواصلة العمل على حل مخاوفها حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو في أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم أمس الخميس، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مجلس الأمن القومي التركي يجتمع لمناقشة عضوية السويد في الناتو
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وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أنه "في هذه البيئة، لا معنى لعقد اجتماع ثلاثي. لقد تم تأجيله لأن البيئة الحالية ستطغى على ذلك".
وقال الوزير التركي: "على السويد أن تقرر. هل تريد الانضمام إلى الناتو أم لا؟ أحد أهداف هذه الحوادث هو منع السويد من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في الدولة الاسكندنافية، التي تضمنت حرق المصحف ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل تركيا.
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