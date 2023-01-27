https://sputnikarabic.ae/20230127/أمريكا-تعلن-عدم-انخراطها-في-مسألة-قبول-فنلندا-والسويد-في-الناتو-1072792874.html

أمريكا تعلن عدم انخراطها في مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو

أمريكا تعلن عدم انخراطها في مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T17:02+0000

2023-01-27T17:02+0000

2023-01-27T17:02+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

السويد

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وقال كيربي للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة".وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم أمس الخميس، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أنه "في هذه البيئة، لا معنى لعقد اجتماع ثلاثي. لقد تم تأجيله لأن البيئة الحالية ستطغى على ذلك".وقال الوزير التركي: "على السويد أن تقرر. هل تريد الانضمام إلى الناتو أم لا؟ أحد أهداف هذه الحوادث هو منع السويد من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في الدولة الاسكندنافية، التي تضمنت حرق المصحف ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل تركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230125/مجلس-الأمن-القومي-التركي-يجتمع-لمناقشة-عضوية-السويد-في-الناتو-1072680955.html

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