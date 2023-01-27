https://sputnikarabic.ae/20230127/أمريكا-تعلن-عدم-انخراطها-في-مسألة-قبول-فنلندا-والسويد-في-الناتو-1072792874.html
أمريكا تعلن عدم انخراطها في مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو
أمريكا تعلن عدم انخراطها في مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T17:02+0000
2023-01-27T17:02+0000
2023-01-27T17:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101776/06/1017760603_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_d1dc063051a3e9438c9967e9368b4cfd.jpg
وقال كيربي للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة".وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم أمس الخميس، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أنه "في هذه البيئة، لا معنى لعقد اجتماع ثلاثي. لقد تم تأجيله لأن البيئة الحالية ستطغى على ذلك".وقال الوزير التركي: "على السويد أن تقرر. هل تريد الانضمام إلى الناتو أم لا؟ أحد أهداف هذه الحوادث هو منع السويد من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في الدولة الاسكندنافية، التي تضمنت حرق المصحف ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230125/مجلس-الأمن-القومي-التركي-يجتمع-لمناقشة-عضوية-السويد-في-الناتو-1072680955.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101776/06/1017760603_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_dc50ec4af0c488bc24e7ae22f70b4fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, السويد
الولايات المتحدة الأمريكية, السويد
أمريكا تعلن عدم انخراطها في مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو
تابعنا عبر
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث تركيا للعمل على حل مخاوفها.
وقال كيربي للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة".
الولايات المتحدة تحث تركيا على مواصلة العمل على حل مخاوفها حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو في أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم أمس الخميس، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".
وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أنه "في هذه البيئة، لا معنى لعقد اجتماع ثلاثي. لقد تم تأجيله لأن البيئة الحالية ستطغى على ذلك".
وقال الوزير التركي
: "على السويد أن تقرر. هل تريد الانضمام إلى الناتو أم لا؟ أحد أهداف هذه الحوادث هو منع السويد من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في الدولة الاسكندنافية، التي تضمنت حرق المصحف ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور من قبل تركيا.