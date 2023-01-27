https://sputnikarabic.ae/20230127/إستونيا-وليتوانيا-وبولندا-تدعو-إلى-خفض-الحد-الأقصى-لسعر-النفط-الروسي-1072791186.html
إستونيا وليتوانيا وبولندا تدعو إلى خفض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي
إستونيا وليتوانيا وبولندا تدعو إلى خفض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي
تريد الولايات المتحدة وعدد من حلفائها خلال التنقيح المخطط لحد سعر النفط الروسي الإبقاء على "السقف" البالغ 60 دولارا للبرميل، بينما تؤيد إستونيا وليتوانيا... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T16:01+0000
2023-01-27T16:01+0000
2023-01-27T16:10+0000
اقتصاد
أخبار النفط الروسي
الأسعار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في بيان أن "الولايات المتحدة والدول الحليفة تريد الانتظار حتى مارس لمراجعة السقف على أسعار النفط الخام والحفاظ على الحد عند 60 دولارا في الوقت الحالي، حيث تقول إن الآلية الجديدة تعمل بالفعل على تحديد الأسعار. ومع ذلك، فإن التحالف بقيادة إستونيا وليتوانيا وبولندا يضغط من أجل خفض سقف سعر النفط الخام، الذي يعتبرونه مرتفعا للغاية مقارنة بأسعار السوق الحالية... إنهم يدفعون لخفض الحد الأقصى إلى ما بين 40 و50 دولارا".في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ: توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل - أغلى منه يحظر نقل وتأمين النفط. ردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) من هذا العام توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.
https://sputnikarabic.ae/20230127/المفوضية-الأوروبية-تقترح-سقفا-لسعر-المنتجات-النفطية-الروسية--1072782284.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103939/93/1039399387_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2c06af7f36baae60e2c62070db38858b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار النفط الروسي, الأسعار
اقتصاد, أخبار النفط الروسي, الأسعار
إستونيا وليتوانيا وبولندا تدعو إلى خفض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي
16:01 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 16:10 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
تريد الولايات المتحدة وعدد من حلفائها خلال التنقيح المخطط لحد سعر النفط الروسي الإبقاء على "السقف" البالغ 60 دولارا للبرميل، بينما تؤيد إستونيا وليتوانيا وبولندا خفضه إلى 40-50 دولارا.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في بيان أن "الولايات المتحدة والدول الحليفة تريد الانتظار حتى مارس لمراجعة السقف على أسعار النفط الخام والحفاظ على الحد عند 60 دولارا في الوقت الحالي، حيث تقول إن الآلية الجديدة تعمل بالفعل على تحديد الأسعار. ومع ذلك، فإن التحالف بقيادة إستونيا وليتوانيا وبولندا يضغط من أجل خفض سقف سعر النفط الخام، الذي يعتبرونه مرتفعا للغاية مقارنة بأسعار السوق الحالية... إنهم يدفعون لخفض الحد الأقصى إلى ما بين 40 و50 دولارا".
وذكر بيان للدول الثلاث، اطلعت عليه الوكالة أنه بينما "يعمل" سقف أسعار النفط، من الضروري استخدام هذه الآلية بشكل أكبر.
في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ: توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل - أغلى منه يحظر نقل وتأمين النفط. ردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) من هذا العام توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.