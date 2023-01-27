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https://sputnikarabic.ae/20230127/إسرائيل-تنشر-فيديو-تقول-إنه-لحظة-استهداف-موقع-تحت-الأرض-لـحماس-في-غزة-1072765828.html
إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لحظة استهداف موقع تحت الأرض لـ"حماس" في غزة
إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لحظة استهداف موقع تحت الأرض لـ"حماس" في غزة
نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف موقع تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تحت الأرض في قطاع غزة. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T07:37+0000
2023-01-27T07:37+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قائلا: "هكذا شنت طائرات سلاح الجو الغارات على موقع تحت أرضي تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية في المغازي".وتابع في تغريدة منفصلة: "في هذا الفيديو الجوي التوضيحي نرصد محيط الموقع المستهدف الذي أقامته حماس الإرهابية بجوار منشآت مدنية". حسب تعبيره.وكان أدرعي قد أعلن في وقت سابق أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارة الليلة على موقع عسكري تحت الأرض تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة".وأوضح أن الغارة "تأتي ردا على قيام مخربين في قطاع غزة بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها". ووفقا له، فإن "الغارة تشكل ضربة ملموسة لجهود حماس في التسلح العسكري".وكانت "حماس" قد توعدت في بيان، مساء اليوم الخميس، بالرد على اقتحام إسرائيل لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة والذي راح ضحيته 10 فلسطينيين.وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230126/حماس-تتوعد-إسرائيل-بالرد-على-اقتحام-جنين-1072756299.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لحظة استهداف موقع تحت الأرض لـ"حماس" في غزة

07:37 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF AMRAنيران تشتعل في أحد مباني قطاع غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية، 6 أغسطس/ آب 2022
نيران تشتعل في أحد مباني قطاع غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية، 6 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF AMRA
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نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف موقع تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تحت الأرض في قطاع غزة.
وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قائلا: "هكذا شنت طائرات سلاح الجو الغارات على موقع تحت أرضي تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية في المغازي".
وتابع في تغريدة منفصلة: "في هذا الفيديو الجوي التوضيحي نرصد محيط الموقع المستهدف الذي أقامته حماس الإرهابية بجوار منشآت مدنية". حسب تعبيره.
وكان أدرعي قد أعلن في وقت سابق أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارة الليلة على موقع عسكري تحت الأرض تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة".
وأوضح أن الغارة "تأتي ردا على قيام مخربين في قطاع غزة بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها".
ووفقا له، فإن "الغارة تشكل ضربة ملموسة لجهود حماس في التسلح العسكري".
آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
"حماس" تتوعد إسرائيل بالرد على اقتحام جنين
أمس, 18:52 GMT
وكانت "حماس" قد توعدت في بيان، مساء اليوم الخميس، بالرد على اقتحام إسرائيل لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة والذي راح ضحيته 10 فلسطينيين.
وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.
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