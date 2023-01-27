https://sputnikarabic.ae/20230127/إصابة-15-إسرائيليا-في-عملية-إطلاق-نار-بالقدس--1072794561.html
مقتل 7 إسرائيلين في عملية إطلاق نار بالقدس
مقتل 7 إسرائيلين في عملية إطلاق نار بالقدس
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن عملية إطلاق نار تجاه مستوطنين شمالي القدس، تمت مساء اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص حتى الآن وإصابة 5 بجروح مختلفة. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T18:58+0000
2023-01-27T18:58+0000
2023-01-27T19:01+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
آخر أخبار القدس الأن
مقتل 7 إسرائيلين في عملية إطلاق نار بالقدس
18:58 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 19:01 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن عملية إطلاق نار تجاه مستوطنين شمالي القدس، تمت مساء اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص حتى الآن وإصابة 5 بجروح مختلفة.