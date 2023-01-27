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مقتل 7 إسرائيلين في عملية إطلاق نار بالقدس
https://sputnikarabic.ae/20230127/إصابة-15-إسرائيليا-في-عملية-إطلاق-نار-بالقدس--1072794561.html
مقتل 7 إسرائيلين في عملية إطلاق نار بالقدس
مقتل 7 إسرائيلين في عملية إطلاق نار بالقدس
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن عملية إطلاق نار تجاه مستوطنين شمالي القدس، تمت مساء اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص حتى الآن وإصابة 5 بجروح مختلفة. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T18:58+0000
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آخر أخبار القدس الأن
آخر أخبار القدس الأن

مقتل 7 إسرائيلين في عملية إطلاق نار بالقدس

18:58 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 19:01 GMT 27.01.2023)
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
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وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن عملية إطلاق نار تجاه مستوطنين شمالي القدس، تمت مساء اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص حتى الآن وإصابة 5 بجروح مختلفة.
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