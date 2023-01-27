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https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-الولايات-المتحدة-تزود-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-غير-مجهزة-بسبيكة-دروع-سرية-1072762809.html
إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" غير مجهزة بسبيكة دروع سرية
إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" غير مجهزة بسبيكة دروع سرية
ستحصل أوكرانيا من الولايات المتحدة على نسخة محسّنة من دبابات M1A2 Abrams من نسخ التصدير، أي غير مجهزة بسبيكة دروع سرية، وفقًا لتقارير صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T04:52+0000
2023-01-27T04:52+0000
رصد عسكري
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وذكرت الصحيفة أن السياسة الأمريكية تحظر تصدير دبابات "أبرامز" المحمية بالدروع التي تعتمد على اليورانيوم المستنفد. تعتبر هذه السبيكة سرية، وإذا تم بيع الدبابة إلى الدول الأخرى، يتم استبدال السبيكة السرية بهياكل مصفحة أخرى.أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن إرسال كتيبة دبابات "أبرامز" تشمل 31 دبابة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، سترسل بريطانيا العظمى وألمانيا دبابات للجيش الأوكراني. كما رخصت ألمانيا للدول الأخرى التي تملك دبابات "ليوبارد" إرسالها إلى كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" غير مجهزة بسبيكة دروع سرية

04:52 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinovدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
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ستحصل أوكرانيا من الولايات المتحدة على نسخة محسّنة من دبابات M1A2 Abrams من نسخ التصدير، أي غير مجهزة بسبيكة دروع سرية، وفقًا لتقارير صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر.
وذكرت الصحيفة أن السياسة الأمريكية تحظر تصدير دبابات "أبرامز" المحمية بالدروع التي تعتمد على اليورانيوم المستنفد. تعتبر هذه السبيكة سرية، وإذا تم بيع الدبابة إلى الدول الأخرى، يتم استبدال السبيكة السرية بهياكل مصفحة أخرى.
أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن إرسال كتيبة دبابات "أبرامز" تشمل 31 دبابة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، سترسل بريطانيا العظمى وألمانيا دبابات للجيش الأوكراني. كما رخصت ألمانيا للدول الأخرى التي تملك دبابات "ليوبارد" إرسالها إلى كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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