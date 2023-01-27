https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-دبابات-تي-90إم-الروسية-ستضع-الولايات-المتحدة-وألمانيا-في-موقف-حرج-1072765379.html

إعلام: دبابات "تي-90إم" الروسية ستضع الولايات المتحدة وألمانيا في موقف حرج

إعلام: دبابات "تي-90إم" الروسية ستضع الولايات المتحدة وألمانيا في موقف حرج

تهدد دبابات "تي-90إم "، التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا، بمشاكل للولايات المتحدة وألمانيا، حسب الكاتب بارن ساتام، والمحلل في مجلة "EurAsian Times". 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T07:29+0000

2023-01-27T07:29+0000

2023-01-27T07:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إرسال 31 دبابة "أبرامز M1" إلى أوكرانيا، ووافق المستشار الألماني أولاف شولتز على إرسال 14 دبابة "ليوبارد 2". بالإضافة إلى ذلك، وعدت بريطانيا بتزويد الجيش الأوكراني بـ 14 دبابة من طراز "تشالنجر 2". كانت أمريكا وألمانيا تستعدان لهذه الخطوة لفترة طويلة، لخوفهما من تعريض معداتهما للخطر، لكنهما قررتا في النهاية المخاطرة. وفقًا للمؤلف، لم تتفاجأ روسيا على الإطلاق بما كان يحدث وكانت تستعد لمثل هذا التطور في الأحداث.وأكد ساتام أنه حتى المحللين الغربيين يتفقون عمومًا على أن الدبابات لن تكون قادرة على تغيير الوضع في ساحة المعركة، والذي يتطور لصالح روسيا. ووفقًا له، تواصل القوات الروسية المضي قدمًا في دونباس ومستعدة لمقابلة معدات غربية جديدة بدباباتها الحديثة.قدمت روسيا دباباتها "تي-90إم" (بروريف)، والتي كانت موضع تقدير كبير حتى من خصومها الأوكرانيين. موسكو تملك وسائل داعمة مثل المدفعية الكبيرة والطائرات لتعزيز عمليات المدرعات.وكتب المؤلف: "تدمير الدبابات الغربية من شأنه أن يحرج الولايات المتحدة وألمانيا، ويطلق حلقة انتقامية من المساعدات العسكرية التي من شأنها إطالة أمد الصراع".كما أشار إلى أن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن تصبح دبابات الناتو الأولى تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية. خلال هذا الوقت، ستحاول القوات الروسية التقدم إلى أقصى حد ممكن والحصول على مواقع استراتيجية.

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