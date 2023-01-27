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https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-مصر-تجري-اتصالات-مع-إسرائيل-والفصائل-الفلسطينية-للتهدئة-1072768926.html
إعلام: مصر تجري اتصالات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتهدئة
إعلام: مصر تجري اتصالات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتهدئة
قالت مصادر مطلعة، إن مصر تجري اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية للتهدئة وذلك وسط تزايد التوتر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين وقتل 10... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:01+0000
2023-01-27T09:01+0000
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ونقل موقع "الشرق" عن المصادر، قولها إن القاهرة تعمل من خلال اتصالاتها لوقف أي خطوات تصعيدية "قد تؤدي إلى تعقيد الموقف في الضفة الغربية".يأتي ذلك على خلفية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين، حيث اعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين.وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.بينما توعدت "حماس" بالرد على اقتحام إسرائيل لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة والذي راح ضحيته عدد من فلسطينيين.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.ومع تصاعد التوتر بين الجانبين، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة الليلة على ما وصفه بموقع عسكري تحت الأرض تابع لـ"حماس" يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارة "تأتي ردا على قيام مخربين في قطاع غزة بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها".
https://sputnikarabic.ae/20230127/إسرائيل-تنشر-فيديو-تقول-إنه-لحظة-استهداف-موقع-تحت-الأرض-لـحماس-في-غزة-1072765828.html
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أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي

إعلام: مصر تجري اتصالات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتهدئة

09:01 GMT 27.01.2023
© AFP 2023الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023
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قالت مصادر مطلعة، إن مصر تجري اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية للتهدئة وذلك وسط تزايد التوتر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين وقتل 10 فلسطينيين.
ونقل موقع "الشرق" عن المصادر، قولها إن القاهرة تعمل من خلال اتصالاتها لوقف أي خطوات تصعيدية "قد تؤدي إلى تعقيد الموقف في الضفة الغربية".
يأتي ذلك على خلفية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين، حيث اعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين.
نيران تشتعل في أحد مباني قطاع غزة نتيجة غارة جوية إسرائيلية، 6 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لحظة استهداف موقع تحت الأرض لـ"حماس" في غزة
07:37 GMT
وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.
بينما توعدت "حماس" بالرد على اقتحام إسرائيل لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة والذي راح ضحيته عدد من فلسطينيين.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث نشر بطاريات "القبة الحديدية" جنوبي البلاد، تخوّفًا من إطلاق حركة حماس للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.
ومع تصاعد التوتر بين الجانبين، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة الليلة على ما وصفه بموقع عسكري تحت الأرض تابع لـ"حماس" يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارة "تأتي ردا على قيام مخربين في قطاع غزة بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها".
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