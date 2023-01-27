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https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-وصول-أول-عسكريين-أوكرانيين-إلى-ألمانيا-للتدرب-على-ماردر-1072775888.html
إعلام: وصول أول عسكريين أوكرانيين إلى ألمانيا للتدرب على "ماردر"
إعلام: وصول أول عسكريين أوكرانيين إلى ألمانيا للتدرب على "ماردر"
وصلت أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى كولونيا ليتم تدريبهم على مركبات مشاة القتال من طراز "ماردر"، وفقًا لتقارير وكالة "دي بي أ"، نقلاً عن مسؤولي إنفاذ... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T10:09+0000
2023-01-27T10:09+0000
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وكتبت الوكالة أن "أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين وصلت إلى ألمانيا للتدريب على مركبة مشاة "ماردر" القتالية".ووصلت المجموعة، يوم أمس الخميس، وهبطت طائرتها في كولونيا، ومن المقرر أن تبدأ التدريب قريبًا.أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الخميس، أن تدريب الجيش الأوكراني على مركبة المشاة القتالية ماردر سيبدأ "في الأيام المقبلة".وعدت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة كريستينا لامبرخت بتزويد أوكرانيا بـ 40 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر في الربع الأول من هذا العام.
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أخبار ألمانيا, العالم
أخبار ألمانيا, العالم

إعلام: وصول أول عسكريين أوكرانيين إلى ألمانيا للتدرب على "ماردر"

10:09 GMT 27.01.2023
CC BY 2.0 / funky1opti / SPZ Marder beim Hessentag 2004 in Heppenheimماردر
ماردر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
CC BY 2.0 / funky1opti / SPZ Marder beim Hessentag 2004 in Heppenheim
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وصلت أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى كولونيا ليتم تدريبهم على مركبات مشاة القتال من طراز "ماردر"، وفقًا لتقارير وكالة "دي بي أ"، نقلاً عن مسؤولي إنفاذ القانون.
وكتبت الوكالة أن "أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين وصلت إلى ألمانيا للتدريب على مركبة مشاة "ماردر" القتالية".
ووصلت المجموعة، يوم أمس الخميس، وهبطت طائرتها في كولونيا، ومن المقرر أن تبدأ التدريب قريبًا.
أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الخميس، أن تدريب الجيش الأوكراني على مركبة المشاة القتالية ماردر سيبدأ "في الأيام المقبلة".
وعدت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة كريستينا لامبرخت بتزويد أوكرانيا بـ 40 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر في الربع الأول من هذا العام.
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