https://sputnikarabic.ae/20230127/إقالة-قائد-شرطة-طهران-بعد-ساعات-من-الهجوم-على-سفارة-أذربيجان-في-إيران-1072783179.html
إقالة قائد شرطة طهران بعد ساعات من الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران
إقالة قائد شرطة طهران بعد ساعات من الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران
أقالت إيران، اليوم، قائد شرطة العاصمة طهران، العميد حسين رحيمي، بعد ساعات من الهجوم على السفارة الأذربيجانية في إيران. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T12:18+0000
2023-01-27T12:18+0000
2023-01-27T12:18+0000
العالم
الشرطة
إيران
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ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الجمعة، عن القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، قراره إقالة العميد حسين رحيمي عقب الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران.كما تم تعيين العميد حسين رحيمي، رئيسا لشرطة الأمن الاقتصادي في الشرطة الإيرانية.وكان العميد محمديان الذي عيّن قائدا لشرطة طهران رئيسا لشرطة محافظة البرز والرئيس السابق لشرطة الاستخبارات في طهران.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين عندما فتح مهاجم النار على السفارة في إيران.وقال قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، إنه تم اعتقال منفذ الهجوم، وأن نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى "دوافع شخصية وراء هذا الهجوم".وبدورها، أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم، معربةً عن تعازيها لأسرة القتيل وكذلك حكومة وشعب أذربيجان.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الشرطة, إيران
إقالة قائد شرطة طهران بعد ساعات من الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران
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أقالت إيران، اليوم، قائد شرطة العاصمة طهران، العميد حسين رحيمي، بعد ساعات من الهجوم على السفارة الأذربيجانية في إيران.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الجمعة، عن القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، قراره إقالة العميد حسين رحيمي عقب الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران.
كما تم تعيين العميد حسين رحيمي، رئيسا لشرطة الأمن الاقتصادي في الشرطة الإيرانية.
وكان العميد محمديان الذي عيّن قائدا لشرطة طهران رئيسا لشرطة محافظة البرز والرئيس السابق لشرطة الاستخبارات في طهران.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين عندما فتح مهاجم النار على السفارة في إيران.
وقال قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، إنه تم اعتقال منفذ الهجوم، وأن نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى "دوافع شخصية وراء هذا الهجوم
".
وبدورها، أدانت الخارجية الإيرانية
الهجوم، معربةً عن تعازيها لأسرة القتيل وكذلك حكومة وشعب أذربيجان.