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https://sputnikarabic.ae/20230127/إيران-تعلن-اعتقال-منفذ-الهجوم-على-سفارة-أذربيجان-فيديو-1072766878.html
إيران تعلن اعتقال منفذ الهجوم على سفارة ‎أذربيجان... فيديو
إيران تعلن اعتقال منفذ الهجوم على سفارة ‎أذربيجان... فيديو
أعلن قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، اليوم الجمعة، اعتقال منفذ الهجوم على سفارة ‎أذربيجان. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T08:06+0000
2023-01-27T08:17+0000
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وبحسب وكالة "مهر"، قال رحيمي إن "منفذ الهجوم دخل السفارة الأذربيجانية بسلاح ناري وفتح النار صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".وأضاف قائد شرطة طهران أن "الأجهزة الأمنية تعاملت على الفور مع الحادث فور الإبلاغ عنه، حيث تم القبض على المهاجم وفتح تحقيق معه".وأشار رحيمي إلى أن منفذ الهجوم دخل السفارة مع طفليه الصغيرين.وأوضح أنه في التحقيقات الأولية، ذكر المتهم أن دافعه هو "مشاكل شخصية وعائلية".وكانت الخارجية الأذربيجانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن "مهاجما اقتحم نقطة الأمن وقتل رئيس جهاز أمن السفارة الأذربيجانية ببندقية كلاشنيكوف".ووفقا لها، "أصيب اثنان من حراس أمن السفارة أثناء صد الهجوم وتم تقييم حالتهما على أنها مستقرة".
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إيران, أخبار إيران, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تعلن اعتقال منفذ الهجوم على سفارة ‎أذربيجان... فيديو

08:06 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 08:17 GMT 27.01.2023)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلن قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، اليوم الجمعة، اعتقال منفذ الهجوم على سفارة ‎أذربيجان.
وبحسب وكالة "مهر"، قال رحيمي إن "منفذ الهجوم دخل السفارة الأذربيجانية بسلاح ناري وفتح النار صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".
وأضاف قائد شرطة طهران أن "الأجهزة الأمنية تعاملت على الفور مع الحادث فور الإبلاغ عنه، حيث تم القبض على المهاجم وفتح تحقيق معه".
وأشار رحيمي إلى أن منفذ الهجوم دخل السفارة مع طفليه الصغيرين.
وأوضح أنه في التحقيقات الأولية، ذكر المتهم أن دافعه هو "مشاكل شخصية وعائلية".
وكانت الخارجية الأذربيجانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن "مهاجما اقتحم نقطة الأمن وقتل رئيس جهاز أمن السفارة الأذربيجانية ببندقية كلاشنيكوف".
ووفقا لها، "أصيب اثنان من حراس أمن السفارة أثناء صد الهجوم وتم تقييم حالتهما على أنها مستقرة".
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