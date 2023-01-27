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https://sputnikarabic.ae/20230127/إيلون-ماسك-يصف-إمدادات-الأسلحة-الغربية-لأوكرانيا-بأنها-فساد-حقيقي-1072791287.html
إيلون ماسك يصف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بأنها "فساد حقيقي"
إيلون ماسك يصف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بأنها "فساد حقيقي"
فتح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على صفحته في "تويتر" نقاشًا حول قرار عدد من الدول الغربية تزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T16:16+0000
2023-01-27T16:16+0000
تويتر
إيلون ماسك
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وسأل ماسك، اليوم الجمعة، عبر الموقع المملوك له، متابعيه: "لا أحد يحب العملية (العسكرية) الروسية، لكن كيف يمكن مقارنة ذلك حتى مع انخفاض إراقة الدماء؟".وردًا على ذلك، اعترض مستخدم يحمل لقب إيفا فوكس قائلاً: "إذا لم تدافع أوكرانيا عن نفسها، فلن تتوقف إراقة الدماء بالتأكيد".وقال ماسك، مالك منصة التغريدات القصيرة "توتير"، إن سياسة الموقع تمنعه من تغيير اسمه على الحساب الرسمي له.جاء ذلك بعد أن غير ماسك اسم حسابه الشخصي إلى "Mr Tweet"، على المنصة، ليتفأجا المتابعون بهذا التغيير الجديد، بعد أن رأى أنه الأنسب له.وعلّق ماسك في تغريدة له على هذا الأمر، قائلا: "غيرت اسم إيلون ماسك الجديد إلى Mr Tweet، والآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى".من ناحية أخرى، وصف بيل غيتس، بشكل غير متوقع، الحكومة الأوكرانية بأنها من أسوأ الحكومات في العالم.كما أشفق على شعب أوكرانيا، حيث "الأراضي الزراعية أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20230122/إيلون-ماسك-توفير-نسخة-من-تويتر-خالية-من-الإعلانات-لكن-باشتراك-أعلى-1072573924.html
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تويتر, إيلون ماسك
تويتر, إيلون ماسك

إيلون ماسك يصف إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا بأنها "فساد حقيقي"

16:16 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / RYAN LASH
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فتح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على صفحته في "تويتر" نقاشًا حول قرار عدد من الدول الغربية تزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة.
وسأل ماسك، اليوم الجمعة، عبر الموقع المملوك له، متابعيه: "لا أحد يحب العملية (العسكرية) الروسية، لكن كيف يمكن مقارنة ذلك حتى مع انخفاض إراقة الدماء؟".
وردًا على ذلك، اعترض مستخدم يحمل لقب إيفا فوكس قائلاً: "إذا لم تدافع أوكرانيا عن نفسها، فلن تتوقف إراقة الدماء بالتأكيد".

فجاوبه ماسك: حجة قوية، ومع ذلك، فإن هذا كله يذكرنا بالفساد الحقيقي على مستوى الدولة، يبقى السؤال الأساسي: ما هو المسار الواقعي للسلام؟.

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وقال ماسك، مالك منصة التغريدات القصيرة "توتير"، إن سياسة الموقع تمنعه من تغيير اسمه على الحساب الرسمي له.
جاء ذلك بعد أن غير ماسك اسم حسابه الشخصي إلى "Mr Tweet"، على المنصة، ليتفأجا المتابعون بهذا التغيير الجديد، بعد أن رأى أنه الأنسب له.
وعلّق ماسك في تغريدة له على هذا الأمر، قائلا: "غيرت اسم إيلون ماسك الجديد إلى Mr Tweet، والآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى".
من ناحية أخرى، وصف بيل غيتس، بشكل غير متوقع، الحكومة الأوكرانية بأنها من أسوأ الحكومات في العالم.
وأشار الملياردير إلى أن نظام كييف "فاسد ويسيطر عليه عدد قليل من الأثرياء".
كما أشفق على شعب أوكرانيا، حيث "الأراضي الزراعية أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة".
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