عربي
https://sputnikarabic.ae/20230127/اجتماع-عربي-دولي-حول-لبنان-في-باريس--1072788397.html
اجتماع عربي دولي حول لبنان في باريس
اجتماع عربي دولي حول لبنان في باريس
كشفت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت لوكالة "سبوتنيك"، أن الاجتماع الدولي العربي الذي سيبحث الوضع اللبناني سوف يعقد في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين في... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T13:58+0000
2023-01-27T13:58+0000
العالم العربي
لبنان
لقاء
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101474/39/1014743922_0:0:3256:1831_1920x0_80_0_0_28e84e388b708ad532dd0fc4aadf3e6b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصادر، فإن "الاجتماع الدولي العربي المخصص لبحث الوضع اللبناني سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين في السادس من شباط المقبل، وذلك على مستوى مدراء الخارجية وعدد من السفراء والمستشارين. والجدير بالذكر أن الدول المشاركة في الاجتماع هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر والسعودية وقطر".يعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول /أكتوبر 2022، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبلاد في 11 جلسة، وتقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بإدارة شؤون البلاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة أنهكت المواطن اللبناني، إضافة إلى عمق الأزمة التي يعانيها النظام السياسي اللبناني نتيجة للمحاصصة الطائفية والمذهبية.ويؤمل من مؤتمر باريس أن يقدم آلية لحل الأزمة في لبنان، تمكن من التوصل لاتفاق حول اسم الرئيس القادم ورئاسة الحكومة.
لبنان
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101474/39/1014743922_29:0:3045:2262_1920x0_80_0_0_7bb104b8a155af4c7753c737d4d514f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, لقاء, أخبار فرنسا
العالم العربي, لبنان, لقاء, أخبار فرنسا

اجتماع عربي دولي حول لبنان في باريس

13:58 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidالبرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت لوكالة "سبوتنيك"، أن الاجتماع الدولي العربي الذي سيبحث الوضع اللبناني سوف يعقد في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين في السادس من شباط / فبراير المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصادر، فإن "الاجتماع الدولي العربي المخصص لبحث الوضع اللبناني سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين في السادس من شباط المقبل، وذلك على مستوى مدراء الخارجية وعدد من السفراء والمستشارين. والجدير بالذكر أن الدول المشاركة في الاجتماع هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر والسعودية وقطر".

يعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول /أكتوبر 2022، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبلاد في 11 جلسة، وتقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بإدارة شؤون البلاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة أنهكت المواطن اللبناني، إضافة إلى عمق الأزمة التي يعانيها النظام السياسي اللبناني نتيجة للمحاصصة الطائفية والمذهبية.

ويؤمل من مؤتمر باريس أن يقدم آلية لحل الأزمة في لبنان، تمكن من التوصل لاتفاق حول اسم الرئيس القادم ورئاسة الحكومة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:58 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала