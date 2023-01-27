اجتماع عربي دولي حول لبنان في باريس
© AFP 2023 / Joseph Eidالبرلمان اللبناني
© AFP 2023 / Joseph Eid
كشفت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت لوكالة "سبوتنيك"، أن الاجتماع الدولي العربي الذي سيبحث الوضع اللبناني سوف يعقد في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين في السادس من شباط / فبراير المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المصادر، فإن "الاجتماع الدولي العربي المخصص لبحث الوضع اللبناني سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين في السادس من شباط المقبل، وذلك على مستوى مدراء الخارجية وعدد من السفراء والمستشارين. والجدير بالذكر أن الدول المشاركة في الاجتماع هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر والسعودية وقطر".
يعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول /أكتوبر 2022، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبلاد في 11 جلسة، وتقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بإدارة شؤون البلاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة أنهكت المواطن اللبناني، إضافة إلى عمق الأزمة التي يعانيها النظام السياسي اللبناني نتيجة للمحاصصة الطائفية والمذهبية.
ويؤمل من مؤتمر باريس أن يقدم آلية لحل الأزمة في لبنان، تمكن من التوصل لاتفاق حول اسم الرئيس القادم ورئاسة الحكومة.
يعاني لبنان من فراغ رئاسي منذ 31 تشرين الأول /أكتوبر 2022، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس جديد للبلاد في 11 جلسة، وتقوم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بإدارة شؤون البلاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة أنهكت المواطن اللبناني، إضافة إلى عمق الأزمة التي يعانيها النظام السياسي اللبناني نتيجة للمحاصصة الطائفية والمذهبية.
ويؤمل من مؤتمر باريس أن يقدم آلية لحل الأزمة في لبنان، تمكن من التوصل لاتفاق حول اسم الرئيس القادم ورئاسة الحكومة.