https://sputnikarabic.ae/20230127/الألمان-يسخرون-من-تهديد-أوكرانيا-بعدم-المشاركة-في-الألعاب-الأولمبية-1072781121.html
الألمان يسخرون من تهديد أوكرانيا بعدم المشاركة في الألعاب الأولمبية
الألمان يسخرون من تهديد أوكرانيا بعدم المشاركة في الألعاب الأولمبية
انتقد الألمان تهديدات أوكرانيا بعدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حال سمحت اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروسيا. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T11:29+0000
2023-01-27T11:29+0000
2023-01-27T11:32+0000
رياضة
روسيا
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ووصف قراء صحيفة "بيلد" الألمانية قرار الحكومة الأوكرانية بمقاطعة الأولمبياد بأنه لا معنى له، وأن هذا الحدث الرياضي غير مخصص لاتخاذ إجراءات ذات دوافع سياسية.ورد صاحب حساب باسم Otto K، قائلا: "دع أوكرانيا تفعل ما تريد. ابقوا في المنزل، كل شيء سيمر بدونك".هذا وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، فإن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, روسيا
الألمان يسخرون من تهديد أوكرانيا بعدم المشاركة في الألعاب الأولمبية
11:29 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 11:32 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
انتقد الألمان تهديدات أوكرانيا بعدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حال سمحت اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروسيا.
ووصف قراء صحيفة "بيلد" الألمانية قرار الحكومة
الأوكرانية بمقاطعة الأولمبياد بأنه لا معنى له، وأن هذا الحدث الرياضي غير مخصص لاتخاذ إجراءات ذات دوافع سياسية.
وعلق صاحب حساب حمل اسم Jurgen K، قائلا: "سنشارك في الألعاب الأولمبية فقط إذا تم تزويدنا بالمقاتلات المطلوبة، وسوف ترسل كل دولة من دول الناتو 20 في المئة من قواتها إلى أوكرانيا لدعم جنودنا. ولكن بسرعة فقط، من فضلك!".
ورد صاحب حساب باسم Otto K، قائلا: "دع أوكرانيا تفعل ما تريد. ابقوا في المنزل، كل شيء سيمر بدونك".
وعلقت صاحبة حساب باسم Claudia V، بالقول: "لا أحد يجبر أوكرانيا على المشاركة في الألعاب الأولمبية. إذا كانت غالبية أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية تؤيد مشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروسيا، فقد لا يكون هذا صحيحا، لكن القرار يتخذ بالأغلبية".
هذا وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، فإن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.