https://sputnikarabic.ae/20230127/الاستخبارات-العراقية-تكشف-عنصرين-من-داعش-تخفيا-في-كركوك-1072775772.html
الاستخبارات العراقية تكشف عنصرين من "داعش" تخفيا في كركوك
الاستخبارات العراقية تكشف عنصرين من "داعش" تخفيا في كركوك
كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الجمعة، عنصرين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، كانا قد تخفَيا بهويات مزورة في محافظة كركوك. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T10:06+0000
2023-01-27T10:06+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الاستخبارات العراقية بيانا، قالت فيه إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك بعملية استخبارية سبقها تدقيق ميداني للعناصر المشتبه فيهما".ولفت البيان إلى أن "العملية نفذت بدقة وسرعة عالية، وكشفت التحقيقات عن ارتباطهما بالعناصر الإرهابية، كما عملا بصفة مقاتلين في التنظيم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".وفي وقت سابق، قُتل شرطي عراقي وأُصيب آخر، يوم الأربعاء الماضي، إثر هجوم مسلح على دورية شرطة غربي العاصمة العراقية بغداد.ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، قوله إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال منتسب أمني وإصابة آخر ومصادرة أسلحتهم"، وأضاف أن "الحادثة تمت بعد هجوم المسلحين على دورية للشرطة ضمن منطقة الغزالية في العاصمة بغداد".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
الاستخبارات العراقية تكشف عنصرين من "داعش" تخفيا في كركوك
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كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الجمعة، عنصرين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، كانا قد تخفَيا بهويات مزورة في محافظة كركوك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الاستخبارات العراقية بيانا، قالت فيه إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك بعملية استخبارية سبقها تدقيق ميداني للعناصر المشتبه فيهما".
وأضاف البيان العراقي أنه "تم التوصل لمعلومات عن وجود العنصرين بين الأهالي، حيث دخلا إلى المحافظة للتخفي بين المواطنين بعد هروبهما من عدة مناطق".
ولفت البيان إلى أن "العملية نفذت بدقة وسرعة عالية، وكشفت التحقيقات عن ارتباطهما بالعناصر الإرهابية، كما عملا بصفة مقاتلين في التنظيم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".
وفي وقت سابق، قُتل شرطي عراقي
وأُصيب آخر، يوم الأربعاء الماضي، إثر هجوم مسلح على دورية شرطة غربي العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر أمني، قوله إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال منتسب أمني وإصابة آخر ومصادرة أسلحتهم"، وأضاف أن "الحادثة تمت بعد هجوم المسلحين على دورية للشرطة ضمن منطقة الغزالية في العاصمة بغداد".