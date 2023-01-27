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https://sputnikarabic.ae/20230127/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-أهداف-حيوية-لـحماس-في-غزة-ووزير-الدفاع-يعلن-استعداده-لهجمات-أخرى-1072764883.html
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف حيوية لـ"حماس" في غزة ووزير الدفاع يعلن استعداده لهجمات أخرى
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف حيوية لـ"حماس" في غزة ووزير الدفاع يعلن استعداده لهجمات أخرى
شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، غارات على أهداف حيوية لحركة "حماس" شمال قطاع غزة. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T06:54+0000
2023-01-27T06:54+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المقاتلات الإسرائيلية أغارت على معسكر تستخدمه القوة الجوية لحركة "حماس" شمال قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "بمثابة مركز نشاط مهم للمنظمة".وأكد الجيش الإسرائيلي أن تلك الغارات تأتي متابعة لغارات شنتها قوات سلاح الجو في وقت سابق الليلة، مضيفا أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت غارات مكثفة على "موقع تحت الأرض تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية في المغازي".ومن جانبه، أكد يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن حركة "حماس" وغيرها من الحركات المقاومة في قطاع غزة تعرضت لضربات قوية الليلة، وبأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مستعدة لأي عمليات هجومية أخرى في حال استمر التصعيد في القطاع.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الموقع المهم الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية، في وقت مبكر من صباح اليوم، كان يستخدم لإنتاج الصواريخ، محملة الحركة الفلسطينية مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، وبأنها هي التي ستدفع ثمن ما أسمته بـ"الخروقات الأمنية".وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف حيوية لـ"حماس" في غزة ووزير الدفاع يعلن استعداده لهجمات أخرى

06:54 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021
آثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، غارات على أهداف حيوية لحركة "حماس" شمال قطاع غزة.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المقاتلات الإسرائيلية أغارت على معسكر تستخدمه القوة الجوية لحركة "حماس" شمال قطاع غزة، واصفا إياه بأنه "بمثابة مركز نشاط مهم للمنظمة".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن تلك الغارات تأتي متابعة لغارات شنتها قوات سلاح الجو في وقت سابق الليلة، مضيفا أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت غارات مكثفة على "موقع تحت الأرض تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية في المغازي".
ومن جانبه، أكد يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن حركة "حماس" وغيرها من الحركات المقاومة في قطاع غزة تعرضت لضربات قوية الليلة، وبأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مستعدة لأي عمليات هجومية أخرى في حال استمر التصعيد في القطاع.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الموقع المهم الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية، في وقت مبكر من صباح اليوم، كان يستخدم لإنتاج الصواريخ، محملة الحركة الفلسطينية مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، وبأنها هي التي ستدفع ثمن ما أسمته بـ"الخروقات الأمنية".
وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.
وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.
وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
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