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الخارجية الروسية: المواجهة بين روسيا والناتو آخذة في التصاعد
الخارجية الروسية: المواجهة بين روسيا والناتو آخذة في التصاعد
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نتائج اجتماع الناتو في قاعدة رامشتاين الجوية، حيث تم البت في مسألة تزويد كييف بالأسلحة،... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T10:26+0000
2023-01-27T10:40+0000
روسيا
العالم
الناتو
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وأضافت، قائلة: "نتائج هذا الاجتماع تشهد بشكل لا لبس فيه على عدم مسؤولية الغرب والرغبة في مزيد من تصعيد الصراع. إنهم لا يشعرون بالأسف لأي شخص على أراضي أوكرانيا. والآن من الواضح أنهم لا يشعرون بالأسف على مواطنيهم، لأن الدبابات لوحدها لا تسير".وفي وقت سابق، عُقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.وذكرت وسائل الإعلام، في وقت لاحق من اليوم، أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.
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روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

الخارجية الروسية: المواجهة بين روسيا والناتو آخذة في التصاعد

10:26 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 27.01.2023)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نتائج اجتماع الناتو في قاعدة رامشتاين الجوية، حيث تم البت في مسألة تزويد كييف بالأسلحة، دليل آخر على عدم مسؤولية الغرب الكاملة ورغبته في تصعيد الصراع.
وأضافت، قائلة: "نتائج هذا الاجتماع تشهد بشكل لا لبس فيه على عدم مسؤولية الغرب والرغبة في مزيد من تصعيد الصراع. إنهم لا يشعرون بالأسف لأي شخص على أراضي أوكرانيا. والآن من الواضح أنهم لا يشعرون بالأسف على مواطنيهم، لأن الدبابات لوحدها لا تسير".
وحذرت زاخاروفا من أن "أولئك الذين سيذهبون ضمن هذه الكتائب، الألوية المصاحبة للدبابات، يجب أن يعرفوا المصير الذي أعدته حكوماتهم لهم".
وفي وقت سابق، عُقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وذكرت وسائل الإعلام، في وقت لاحق من اليوم، أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.
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