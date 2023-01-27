https://sputnikarabic.ae/20230127/الخارجية-الروسية-المواجهة-بين-روسيا-والناتو-آخذة-في-التصاعد-1072777151.html
الخارجية الروسية: المواجهة بين روسيا والناتو آخذة في التصاعد
الخارجية الروسية: المواجهة بين روسيا والناتو آخذة في التصاعد
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نتائج اجتماع الناتو في قاعدة رامشتاين الجوية، حيث تم البت في مسألة تزويد كييف بالأسلحة،... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T10:26+0000
2023-01-27T10:26+0000
2023-01-27T10:40+0000
روسيا
العالم
الناتو
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وأضافت، قائلة: "نتائج هذا الاجتماع تشهد بشكل لا لبس فيه على عدم مسؤولية الغرب والرغبة في مزيد من تصعيد الصراع. إنهم لا يشعرون بالأسف لأي شخص على أراضي أوكرانيا. والآن من الواضح أنهم لا يشعرون بالأسف على مواطنيهم، لأن الدبابات لوحدها لا تسير".وفي وقت سابق، عُقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.وذكرت وسائل الإعلام، في وقت لاحق من اليوم، أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات إلى أوكرانيا في الاجتماع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الناتو
الخارجية الروسية: المواجهة بين روسيا والناتو آخذة في التصاعد
10:26 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نتائج اجتماع الناتو في قاعدة رامشتاين الجوية، حيث تم البت في مسألة تزويد كييف بالأسلحة، دليل آخر على عدم مسؤولية الغرب الكاملة ورغبته في تصعيد الصراع.
وأضافت، قائلة: "نتائج هذا الاجتماع تشهد بشكل لا لبس فيه على عدم مسؤولية الغرب والرغبة في مزيد من تصعيد الصراع. إنهم لا يشعرون بالأسف لأي شخص على أراضي أوكرانيا. والآن من الواضح أنهم لا يشعرون بالأسف على مواطنيهم، لأن الدبابات لوحدها لا تسير".
وحذرت زاخاروفا من أن "أولئك الذين سيذهبون ضمن هذه الكتائب، الألوية المصاحبة للدبابات، يجب أن يعرفوا المصير الذي أعدته حكوماتهم لهم".
وفي وقت سابق، عُقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية، بمشاركة وزراء دفاع نحو 50 دولة في الحدث، حيث ناقشوا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإمدادات محتملة من الدبابات إلى كييف، وترأس الاجتماع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وذكرت وسائل الإعلام، في وقت لاحق من اليوم، أن الوزراء فشلوا في الاتفاق على تقديم شحنات الدبابات
إلى أوكرانيا في الاجتماع.