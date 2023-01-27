https://sputnikarabic.ae/20230127/الدفاع-الروسية-نقل-أسلحة-الناتو-إلى-الجبهة-الأوكرانية-تعطل-نتيجة-ضرب-جميع-الأهداف-1072781790.html

الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد "الناتو" على الجبهة الأوكرانية

الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد "الناتو" على الجبهة الأوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن نقل الأسلحة الأوكرانية إلى الجبهة، بما في ذلك أسلحة "الناتو"، قد تعطل نتيجة الضربة التي تعرضت لها القوات... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T11:38+0000

2023-01-27T11:38+0000

2023-01-27T12:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان: "في 26 يناير/ كانون الثاني، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية ضخمة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، وكذلك طائرات بدون طيار، على منشآت نظم الطاقة التي كفلت عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ونظام النقل في أوكرانيا، لقد تم تحقيق أهداف الضربات الشاملة، حيث تم تدمير جميع الأهداف".وعلى محور كوبيانسك، ألحقت مدفعية مجموعة القوات الغربية خسائر بالقوى البشرية والأليات لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة بيشانو واللواء الآلي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، حيث تم تدمير أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طرازM-777 ومدافع هاوتزر D-20.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 قتيلًا وجريحًا من العسكريين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدافع هاوتزر "دي 20"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع.كما تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة شوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، واصلت وحدات مجموعة "فوستوك" من القوات الروسية عملياتها الهجومية، وحررت خطوطًا جديدة وألحقت أضرارًا نارية في وحدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وكذلك لواء الدفاع الإقليمي 108 في المناطق المأهولة في بلدتي بريشيستوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور خيرسون، تم تدمير راجمة "غراد"، ومدفع "إم 777"، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية منظومة "إس 300" في قرية سينكوفو في يمقاطعة خاركوف.كما تم تدمير 11 طائرة أوكرانية من دون طيار يوميًا في مناطق بيريستوف في مقاطعة خاركوف، وبروليتاركا ومالايا كارداشينكا في مقاطعة خيرسون، وميرن ، في مقاطعة زابوروجيه، وكريمينايا، وأوبروتنوفكا، وبارانيكوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأوغليدار، ونوفوم ونيكولسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك ، تم اعتراض أربعة عشر صاروخًا من راجمات أولخا وهيمارس وأوراغان في مناطق متفرقة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعة خيرسون.

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روسيا, رصد عسكري