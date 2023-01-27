https://sputnikarabic.ae/20230127/السفارة-في-واشنطن-العقوبات-الأمريكية-الأخيرة-على-روسيا-تظهر-عدم-فعالية-هذا-النهج-1072762304.html
السفارة في واشنطن: العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا تظهر عدم فعالية هذا النهج
السفارة في واشنطن: العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا تظهر عدم فعالية هذا النهج
قالت السفارة الروسية في واشنطن، أمس الخميس، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا أظهرت "عدم كفاءة وعبثية" هذا النهج بشكل أوضح. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T03:03+0000
2023-01-27T03:03+0000
2023-01-27T03:03+0000
أنطونوف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت، أن روسيا تقاوم بنجاح هذا النهج والمسار الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه عليها. مشيرة إلى أنه رغم سياسة الضغوط الأمريكية وكل هذه العقوبات مازالت أسواقنا جذابة خاصة للمستثمرين الأجانب، حيث تكيفت مع الظروف الجديدة.وتعتقد السفارة أن رجال الأعمال والشركات الأجنبية سيكونون أول من يعاني من "التوسع المستمر في التدابير التقييدية" و"التقليص المستمر" لفرص مواصلة التعاون مع روسيا.وقالت السفارة إن روسيا منفتحة على إقامة اتصالات تجارية جديدة، ولكن "فقط على أساس نهج صادق، مع الحفاظ على ظروف السوق والتنافسية لممارسة الأعمال التجارية".
https://sputnikarabic.ae/20230127/لافروف-يقول-إن-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-يسعيان-لاستعادة-الهيمنة-الاستعمارية-على-أفريقيا-1072761889.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة في واشنطن: العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا تظهر عدم فعالية هذا النهج
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قالت السفارة الروسية في واشنطن، أمس الخميس، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا أظهرت "عدم كفاءة وعبثية" هذا النهج بشكل أوضح.
وأضافت، أن روسيا تقاوم بنجاح هذا النهج والمسار الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه
عليها. مشيرة إلى أنه رغم سياسة الضغوط الأمريكية وكل هذه العقوبات مازالت أسواقنا جذابة خاصة للمستثمرين الأجانب، حيث تكيفت مع الظروف الجديدة.
وتعتقد السفارة أن رجال الأعمال والشركات الأجنبية سيكونون أول من يعاني من "التوسع المستمر في التدابير التقييدية" و"التقليص المستمر" لفرص مواصلة التعاون مع روسيا.
وقالت السفارة إن روسيا منفتحة على إقامة اتصالات تجارية جديدة، ولكن "فقط على أساس نهج صادق، مع الحفاظ على ظروف السوق والتنافسية لممارسة الأعمال التجارية".