https://sputnikarabic.ae/20230127/السنداوي-لـسبوتنيك-وسطاء-حاولوا-ثنينا-عن-الرد-على-العدوان-الإسرائيلي-مقابل-إدانته-1072785235.html

السنداوي لـ"سبوتنيك": وسطاء حاولوا ثنينا عن الرد على العدوان الإسرائيلي مقابل إدانته

السنداوي لـ"سبوتنيك": وسطاء حاولوا ثنينا عن الرد على العدوان الإسرائيلي مقابل إدانته

أعلن ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في سوريا، إسماعيل السنداوي، أن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يستفرد بالضفة الغربية وأن... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T13:01+0000

2023-01-27T13:01+0000

2023-01-27T13:01+0000

أخبار سوريا اليوم

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وفي تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق حول العملية العسكرية الإسرائيلية أمس في مخيم جنين، ورد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قال السنداوي: "توغلت قوات خاصة إسرائيلية داخل مخيم جنين وقامت بمحاصرة مجموعة من المقاومين الفلسطينيين داخل منزل بالمخيم وطالبتها بالاستسلام لكن المجموعة رفضت ذلك واشتبكت مع القوات الإسرائيلية المهاجمة لأربع ساعات متواصلة حتى استشهد جميع عناصرها، وتم إيقاع إصابات في صفوف قوات الاحتلال".وحول القصف الصاروخي الذي نفذته سرايا القدس للمواقع الإسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة، قال السنداوي: "كان لابد للمقاومة الفلسطينية وخصوصا سرايا القدس أن لا تمرر الجريمة الإسرائيلية من دون رد".وأردف قائلا: "لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يستفرد بالضفة أو أن يفصلها عن قطاع غزة فنحن نعتبر أن كل فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "الاحتلال الإسرائيلي وبعض الأنظمة العربية يريدون فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتسويق فكرة أن ما يجري في الضفة لايعني قطاع غزة".وتابع: "نحن في حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس نؤكد على حق الشعب الفلسطيني وعلى وحدة الأراضي الفلسطينية وستبقى المقاومة الفلسطينية في حالة اشتباك مستمر مع الاحتلال".وأشار السنداوي إلى أن "هذه الجريمة الإسرائيلية ليست غريبة على الاحتلال الإسرائيلي الذي يوغل في الدم الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا في ظل تجاهل وصمت دولي مطبق عن الجرائم الإسرائيلية"، مضيفا: "الغرب الذي يعتبر أوكرانيا الطفل المدلل في أوروبا هو ذاته يعتبر إسرائيل الطفل المدلل في هذه المنطقة ويقدم لها الدعم الكامل".وختم السنداوي حديثه لمراسل "سبوتنيك" في دمشق بقوله:"ندعو الشعوب الحرة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته في وجه الصهيونية العالمية والإمبريالية الغربية التي تسعى للسيطرة والهيمنة على كل المنطقة".وكانت حركة "حماس" قد توعدت في بيان، مساء أمس الخميس، بالرد على اقتحام إسرائيل لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة والذي راح ضحيته 10 فلسطينيين.وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يبحث نشر بطاريات "القبة الحديدية "جنوبي البلاد، تخوفا من إطلاق حركة "حماس" للصواريخ، ردًا على مقتل 9 فلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20221201/حركة-الجهاد-الإسلامي-تعلن-مقتل-إثنين-من-أبرز-قادتها-الميدانيين-في-جنين-وتؤكد-أن-العدو-سيدفع-الثمن-1070718478.html

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