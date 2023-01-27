https://sputnikarabic.ae/20230127/السوداني-وماكرون-يوقعان-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-1072764474.html
السوداني وماكرون يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
السوداني وماكرون يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T06:45+0000
2023-01-27T06:45+0000
2023-01-27T06:45+0000
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وذكرت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، وأبرما مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا.وأوضح قصر الإليزيه، أن البلدين أبرما اتفاقية خلال الاجتماع تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة.وكان السوداني قد أعلن عبر "تويتر"، يوم الخميس، أنه وقع مع ماكرون اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي تضع خارطة لتوسيع آفق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.وأضاف أن العراق سيواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادة تضمن له تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، وصل يوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع في مستهل زيارة رسمية.وتأتي الزيارة في سياق تعزيز الشراكة والبناء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الدعم في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والتنسيق بين العراق وفرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230126/رئيس-الوزراء-العراقي-يصل-فرنسا-على-رأس-وفد-حكومي-في-زيارة-رسمية-1072747967.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي, إيمانويل ماكرون
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فرنسا , العالم العربي, إيمانويل ماكرون
السوداني وماكرون يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
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وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقية شراكة استراتيجية.
وذكرت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون
، اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، وأبرما مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا.
وأوضح قصر الإليزيه، أن البلدين أبرما اتفاقية خلال الاجتماع تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة.
وكان السوداني
قد أعلن عبر "تويتر"، يوم الخميس، أنه وقع مع ماكرون اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي تضع خارطة لتوسيع آفق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات.
وأضاف أن العراق سيواصل العمل مع الأصدقاء من أجل شراكات جادة تضمن له تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، وصل يوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع في مستهل زيارة رسمية.
وتأتي الزيارة
في سياق تعزيز الشراكة والبناء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الدعم في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والتنسيق بين العراق وفرنسا.