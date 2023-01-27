https://sputnikarabic.ae/20230127/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-منفذ-هجوم-القدس--1072798867.html
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل منفذ هجوم القدس
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل منفذ هجوم القدس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن مسلحًا منفردًا نفذ الهجوم في القدس الشرقية، مضيفة أنه تم تحييد المهاجم. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T23:32+0000
2023-01-27T23:32+0000
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وقالت الشرطة الإسرائيلية على تويتر بعد منتصف الليل بقليل: "افراد شرطة لواء أورشليم القدس حيّدوا الإرهابي في غضون حوالي 5 دقائق من تلقي البلاغ الأول عن إطلاق النار الذي قام به، وبذلك منعوا مقتل أشخاص أبرياء آخرين".وأضافت الشرطة: "مع نهاية مطاردة وتبادل إطلاق النار بين الشرطة والإرهابي تم تحييده وإعلان موته فيما بعد. قوات الشرطة في المكان".وفي وقت سابق، أفادت الشرطة، عن هجوم على كنيس يهودي في القدس الشرقية. وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين نتيجة إطلاق النار في حي نفيه يعقوب.وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه بعد ساعات من الهجوم، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي القبض على والدي المخرب وحاصر منزله في حي الطور في القدس الشرقية.وقال الناطق بلسان حماس حازم قاسم على قناة الأقصى إن هجوم القدس جاء رداً على مداهمة جنين.ولقي ما لا يقل عن 10 فلسطينيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون يوم الخميس نتيجة غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي إنه أوقف ثلاثة نشطاء فلسطينيين في مدينة جنين للاشتباه في إعدادهم لهجمات إرهابية كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يتوعد-بـرد-قاس-على-هجوم-القدس--1072798671.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية, القدس
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, هجمات إسرائيلية, القدس
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل منفذ هجوم القدس
23:32 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 23:34 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن مسلحًا منفردًا نفذ الهجوم في القدس الشرقية، مضيفة أنه تم تحييد المهاجم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية على تويتر بعد منتصف الليل بقليل: "افراد شرطة لواء أورشليم القدس حيّدوا الإرهابي في غضون حوالي 5 دقائق من تلقي البلاغ الأول عن إطلاق النار الذي قام به، وبذلك منعوا مقتل أشخاص أبرياء آخرين".
وأضافت الشرطة: "مع نهاية مطاردة وتبادل إطلاق النار بين الشرطة والإرهابي تم تحييده وإعلان موته فيما بعد. قوات الشرطة في المكان".
وفي وقت سابق، أفادت الشرطة، عن هجوم على كنيس يهودي في القدس الشرقية. وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين
نتيجة إطلاق النار في حي نفيه يعقوب.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه بعد ساعات من الهجوم، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي القبض على والدي المخرب وحاصر منزله في حي الطور في القدس الشرقية.
وقال الناطق بلسان حماس حازم قاسم على قناة الأقصى إن هجوم القدس جاء رداً على مداهمة جنين.
ولقي ما لا يقل عن 10 فلسطينيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون يوم الخميس نتيجة غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أوقف ثلاثة نشطاء فلسطينيين في مدينة جنين للاشتباه في إعدادهم لهجمات إرهابية كبيرة.