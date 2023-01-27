https://sputnikarabic.ae/20230127/القوات-الروسية-تستخدم-صاروخا-غامضا-في-أوكرانيا-فيديو-1072781953.html
القوات الروسية تستخدم "صاروخا غامضا" في أوكرانيا... فيديو
القوات الروسية تستخدم "صاروخا غامضا" في أوكرانيا... فيديو
نُشر فيديو على الإنترنت يظهر استخدام القوات الروسية لـ"صاروخ غامض"، بينما حدد محلل سياسي ما هو هذا الصاروخ. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T11:52+0000
2023-01-27T11:52+0000
2023-01-27T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ولاحظ شهود العيان الذين صوروا الفيديو صاروخًا في السماء ينزل بالمظلة. بعد ذلك، دوى انفجار قوي وتصاعد الدخان فوق الهدف المصاب. وبحسب أحد السكان المحليين، فإن الضربة أصابت "الورشة الرابعة"، دون تحديد الشركة.وحدد المحلل السياسي أليكسي جيفوف هذا الصاروخ الغامض على أنه صاروخ نادر بعيد المدى ينفجر في الجو من راجمة "تورنادو-إس". ووفقًا له، فإن آخر مرة رأى فيها استخدامه كانت في بداية العملية العسكرية بالقرب من كييف، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يمكن توجيه المقذوفات الجديدة للراجمة باستخدام نظام "غلوناس" وهي مزودة بجهاز كمبيوتر باليستي محوسب، لذا فإن التصويب اليدوي غير مطلوب. وتستطيع الراجمة إطلاق الذخائر بدقة فائقة.كما استخدمت القوات ة الروسية راجمات "تورنادو-إس"، التي تعتبر نظيرة الراجمة الأمريكية "هيمارس"، في المعارك بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.راجمة "تورنادو-إس" هي نسخة حديثة للغاية من راجمة "سميرتش". يمكن أن تضرب أهدافًا على مسافة تصل إلى 120 كيلومترًا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تستخدم "صاروخا غامضا" في أوكرانيا... فيديو
11:52 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
نُشر فيديو على الإنترنت يظهر استخدام القوات الروسية لـ"صاروخ غامض"، بينما حدد محلل سياسي ما هو هذا الصاروخ.
ولاحظ شهود العيان الذين صوروا الفيديو صاروخًا في السماء ينزل بالمظلة. بعد ذلك، دوى انفجار قوي وتصاعد الدخان فوق الهدف المصاب. وبحسب أحد السكان المحليين، فإن الضربة أصابت "الورشة الرابعة"، دون تحديد الشركة.
وحدد المحلل السياسي أليكسي جيفوف هذا الصاروخ الغامض على أنه صاروخ نادر بعيد المدى ينفجر في الجو
من راجمة "تورنادو-إس". ووفقًا له، فإن آخر مرة رأى فيها استخدامه كانت في بداية العملية العسكرية بالقرب من كييف، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يمكن توجيه المقذوفات الجديدة للراجمة باستخدام نظام "غلوناس" وهي مزودة بجهاز كمبيوتر باليستي محوسب، لذا فإن التصويب اليدوي غير مطلوب. وتستطيع الراجمة إطلاق الذخائر بدقة فائقة.
كما استخدمت القوات ة الروسية راجمات "تورنادو-إس"، التي تعتبر نظيرة الراجمة الأمريكية "هيمارس"، في المعارك بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.
راجمة "تورنادو-إس" هي نسخة حديثة للغاية من راجمة "سميرتش". يمكن أن تضرب أهدافًا على مسافة تصل إلى 120 كيلومترًا.