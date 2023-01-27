https://sputnikarabic.ae/20230127/القوات-الروسية-تنفذ-عمليات-استطلاع-معمقة-في-مقاطعة-زابوروجيه-1072767965.html
القوات الروسية تنفذ عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تنفذ عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تجري عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T08:49+0000
2023-01-27T08:49+0000
2023-01-27T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار روغوف إلى أن القوات الروسية شنت هجمات محلية على خط جبهة مقاطعة زابوروجيه، والمعارك الرئيسية تدور في مدينتي أوريخوف وغولياي بوليه.وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات المسلحة الأوكرانية قد تحاول شن هجوم مضاد في الربيع المقبل، وتبقى ميليتوبول وبيرديانسك مناطق الهجوم الرئيسية، وأن القوات الأوكرانية لا تملك إمكانية شن هجوم أوسع".وفي السياق نفسه، يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت خاضعة لروسيا الاتحادية بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى، وأن كييف لا تعترف بنتائجه ولا تزال تقصف أراضي هذه المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221225/سلطات-زابورجيه-إنشاء-خط-دفاعي-جديد-لإعاقة-أي-تقدم-أوكراني-1071565972.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تنفذ عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تجري عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه.
وأشار روغوف إلى أن القوات الروسية شنت هجمات محلية على خط جبهة مقاطعة زابوروجيه، والمعارك الرئيسية تدور في مدينتي أوريخوف وغولياي بوليه.
وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات المسلحة الأوكرانية قد تحاول شن هجوم مضاد في الربيع المقبل، وتبقى ميليتوبول وبيرديانسك مناطق الهجوم الرئيسية، وأن القوات الأوكرانية لا تملك إمكانية شن هجوم أوسع".
25 ديسمبر 2022, 07:24 GMT
وفي السياق نفسه، يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت خاضعة لروسيا الاتحادية بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى، وأن كييف لا تعترف بنتائجه ولا تزال تقصف أراضي هذه المنطقة.