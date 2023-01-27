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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/القوات-الروسية-تنفذ-عمليات-استطلاع-معمقة-في-مقاطعة-زابوروجيه-1072767965.html
القوات الروسية تنفذ عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تنفذ عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تجري عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T08:49+0000
2023-01-27T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار روغوف إلى أن القوات الروسية شنت هجمات محلية على خط جبهة مقاطعة زابوروجيه، والمعارك الرئيسية تدور في مدينتي أوريخوف وغولياي بوليه.وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات المسلحة الأوكرانية قد تحاول شن هجوم مضاد في الربيع المقبل، وتبقى ميليتوبول وبيرديانسك مناطق الهجوم الرئيسية، وأن القوات الأوكرانية لا تملك إمكانية شن هجوم أوسع".وفي السياق نفسه، يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت خاضعة لروسيا الاتحادية بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى، وأن كييف لا تعترف بنتائجه ولا تزال تقصف أراضي هذه المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221225/سلطات-زابورجيه-إنشاء-خط-دفاعي-جديد-لإعاقة-أي-تقدم-أوكراني-1071565972.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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القوات الروسية تنفذ عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه

08:49 GMT 27.01.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تجري عمليات استطلاع معمقة في مقاطعة زابوروجيه.
وأشار روغوف إلى أن القوات الروسية شنت هجمات محلية على خط جبهة مقاطعة زابوروجيه، والمعارك الرئيسية تدور في مدينتي أوريخوف وغولياي بوليه.
وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات المسلحة الأوكرانية قد تحاول شن هجوم مضاد في الربيع المقبل، وتبقى ميليتوبول وبيرديانسك مناطق الهجوم الرئيسية، وأن القوات الأوكرانية لا تملك إمكانية شن هجوم أوسع".
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابورجيه: إنشاء خط دفاعي جديد لإعاقة أي تقدم أوكراني
25 ديسمبر 2022, 07:24 GMT
وفي السياق نفسه، يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت خاضعة لروسيا الاتحادية بعد نتائج الاستفتاء الذي جرى، وأن كييف لا تعترف بنتائجه ولا تزال تقصف أراضي هذه المنطقة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
25 يناير, 14:35 GMT
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