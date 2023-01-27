https://sputnikarabic.ae/20230127/المتحدث-باسم-رئيس-وزراء-إسرائيل-ينشر-فيديو-لاحتفالات-الفلسطينيين-في-الشوارع-عقب-المجزرة-1072796236.html

غندلمان ينشر فيديو لفلسطينيين يحتفلون في الشوارع عقب "المجزرة" ويعتبره "سلوكا حقيرا"

غندلمان ينشر فيديو لفلسطينيين يحتفلون في الشوارع عقب "المجزرة" ويعتبره "سلوكا حقيرا"

نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أوفير غندلمان، فيديو لاحتفالات الفلسطينيين في الشوارع عقب ما سماه "المجزرة"، في إشارة للحادث الذي وقع منذ قليل... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T20:08+0000

2023-01-27T20:08+0000

2023-01-27T20:25+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072796439_0:0:1860:1046_1920x0_80_0_0_e41d2401f3c72c432f83001f4f1fda67.jpg

وتظهر في الفيديو مجموعة من الشباب الفلسطيني يهتفون "الله أكبر، على القدس رايحين شهداء بالملايين" مع رفع إشارة النصر.وعلّق غندلمان على الفيديو، الذي نشره في "تويتر" قائلا: "الفلسطينيون يحتفلون في الشوارع بالمجزرة التي ارتكبها مخرب فلسطيني مساء اليوم في القدس، حيث قُتل 7 عبدة يهود أبرياء".وأردف في تغريدته: "هذا سلوك حقير نراه بعد كل مذبحة فلسطينية ضد شعبنا".وقُتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8، مشيرة إلى أن معظم المصابين في حالة خطيرة.وذكرت أن المنفذ وصل إلى قرب الكنيس وانتظر خروج المصلين من الصلاة، ومن ثم أطلق النار عليهم وحاول الفرار لكنه اصطدم بضباط شرطة أطلقوا النار صوبه.فيما أكدت هيئة البث أيضا مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار في القدس والشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.وقالت "كان" إن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تجري عمليات بحث مكثفة عن منفذين آخرين للعملية في القدس المحتلة.وأكد بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية، أن الهجوم وقع في الساعة 8 و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، عندما أطلق شخص النار على عدد من الأشخاص المتواجدين بالقرب من مبنى كنيس في شارع "نفيه يعقوب" بالقدس.

https://sputnikarabic.ae/20230127/أمريكا-حادث-إطلاق-النار-في-القدس-مروع-ولا-يزال-التزامنا-بأمن-إسرائيل-صارما-1072795587.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي