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https://sputnikarabic.ae/20230127/المتحدث-باسم-رئيس-وزراء-إسرائيل-ينشر-فيديو-لاحتفالات-الفلسطينيين-في-الشوارع-عقب-المجزرة-1072796236.html
غندلمان ينشر فيديو لفلسطينيين يحتفلون في الشوارع عقب "المجزرة" ويعتبره "سلوكا حقيرا"
غندلمان ينشر فيديو لفلسطينيين يحتفلون في الشوارع عقب "المجزرة" ويعتبره "سلوكا حقيرا"
نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أوفير غندلمان، فيديو لاحتفالات الفلسطينيين في الشوارع عقب ما سماه "المجزرة"، في إشارة للحادث الذي وقع منذ قليل... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T20:08+0000
2023-01-27T20:25+0000
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وتظهر في الفيديو مجموعة من الشباب الفلسطيني يهتفون "الله أكبر، على القدس رايحين شهداء بالملايين" مع رفع إشارة النصر.وعلّق غندلمان على الفيديو، الذي نشره في "تويتر" قائلا: "الفلسطينيون يحتفلون في الشوارع بالمجزرة التي ارتكبها مخرب فلسطيني مساء اليوم في القدس، حيث قُتل 7 عبدة يهود أبرياء".وأردف في تغريدته: "هذا سلوك حقير نراه بعد كل مذبحة فلسطينية ضد شعبنا".وقُتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8، مشيرة إلى أن معظم المصابين في حالة خطيرة.وذكرت أن المنفذ وصل إلى قرب الكنيس وانتظر خروج المصلين من الصلاة، ومن ثم أطلق النار عليهم وحاول الفرار لكنه اصطدم بضباط شرطة أطلقوا النار صوبه.فيما أكدت هيئة البث أيضا مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار في القدس والشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.وقالت "كان" إن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تجري عمليات بحث مكثفة عن منفذين آخرين للعملية في القدس المحتلة.وأكد بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية، أن الهجوم وقع في الساعة 8 و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، عندما أطلق شخص النار على عدد من الأشخاص المتواجدين بالقرب من مبنى كنيس في شارع "نفيه يعقوب" بالقدس.
https://sputnikarabic.ae/20230127/أمريكا-حادث-إطلاق-النار-في-القدس-مروع-ولا-يزال-التزامنا-بأمن-إسرائيل-صارما-1072795587.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

غندلمان ينشر فيديو لفلسطينيين يحتفلون في الشوارع عقب "المجزرة" ويعتبره "سلوكا حقيرا"

20:08 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 20:25 GMT 27.01.2023)
© AFP 2023 / FADEL SENNAأوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أوفير غندلمان، فيديو لاحتفالات الفلسطينيين في الشوارع عقب ما سماه "المجزرة"، في إشارة للحادث الذي وقع منذ قليل في القدس.
وتظهر في الفيديو مجموعة من الشباب الفلسطيني يهتفون "الله أكبر، على القدس رايحين شهداء بالملايين" مع رفع إشارة النصر.
وعلّق غندلمان على الفيديو، الذي نشره في "تويتر" قائلا: "الفلسطينيون يحتفلون في الشوارع بالمجزرة التي ارتكبها مخرب فلسطيني مساء اليوم في القدس، حيث قُتل 7 عبدة يهود أبرياء".
وأردف في تغريدته: "هذا سلوك حقير نراه بعد كل مذبحة فلسطينية ضد شعبنا".
وقُتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
أمريكا: حادث إطلاق النار في القدس "مروع" ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما
19:50 GMT
وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8، مشيرة إلى أن معظم المصابين في حالة خطيرة.
وذكرت أن المنفذ وصل إلى قرب الكنيس وانتظر خروج المصلين من الصلاة، ومن ثم أطلق النار عليهم وحاول الفرار لكنه اصطدم بضباط شرطة أطلقوا النار صوبه.
فيما أكدت هيئة البث أيضا مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار في القدس والشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.
وقالت "كان" إن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تجري عمليات بحث مكثفة عن منفذين آخرين للعملية في القدس المحتلة.
وأكد بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية، أن الهجوم وقع في الساعة 8 و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، عندما أطلق شخص النار على عدد من الأشخاص المتواجدين بالقرب من مبنى كنيس في شارع "نفيه يعقوب" بالقدس.
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