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الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد "الناتو" على الجبهة الأوكرانية
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/المفوضية-الأوروبية-تقترح-سقفا-لسعر-المنتجات-النفطية-الروسية--1072782284.html
المفوضية الأوروبية تقترح سقفا لسعر المنتجات النفطية الروسية
المفوضية الأوروبية تقترح سقفا لسعر المنتجات النفطية الروسية
أعلن ممثل المفوضية الأوروبية أن "المفوضية الأوروبية توصلت إلى فكرة فرض سقف لسعر المنتجات البترولية من روسيا". 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T12:10+0000
2023-01-27T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأكد ممثل المفوضية أن "المفوضية الأوروبية أيضا دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات تجارية إضافية ضد مينسك من أجل رفع هذه الإجراءات إلى مستوى القيود المفروضة على موسكو".يذكر أنه منذ 5 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، سقفًا لسعر النقل البحري عند 60 دولارًا للبرميل، علاوة على منع ونقل وتأمين النفط الذي يزيد سعره عن هذا الحد.ومن المتوقع إدخال قيود إضافية على أسعار المنتجات النفطية الروسية في شباط/فبراير، عندما يرفض الاتحاد الأوروبي شراءها، ويمنع نقلها عن طريق البحر.كانت روسيا، ردا على ذلك، قد حظرت، ابتداءً من الأول من فبراير المقبل، توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الأقصى. أما بالنسبة للمنتجات النفطية، فسيتم تحديد تاريخ حظرها (في حال تعرضت هي الأخرى لتحديد أسعار) من قبل الحكومة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230127/باكستان-تبدأ-استيراد-النفط-الروسي-في-أبريل-1072776134.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

المفوضية الأوروبية تقترح سقفا لسعر المنتجات النفطية الروسية

12:10 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Rodion Proca
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أعلن ممثل المفوضية الأوروبية أن "المفوضية الأوروبية توصلت إلى فكرة فرض سقف لسعر المنتجات البترولية من روسيا".
وأكد ممثل المفوضية أن "المفوضية الأوروبية أيضا دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات تجارية إضافية ضد مينسك من أجل رفع هذه الإجراءات إلى مستوى القيود المفروضة على موسكو".

وأشار ممثل المفوضية إلى أنها "تشمل قيودًا إضافية على التصدير والاستيراد وحظرًا على الخدمات وإجراءات أخرى".

يذكر أنه منذ 5 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، سقفًا لسعر النقل البحري عند 60 دولارًا للبرميل، علاوة على منع ونقل وتأمين النفط الذي يزيد سعره عن هذا الحد.
جهاز استخراج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
باكستان تبدأ استيراد النفط الروسي في أبريل
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ومن المتوقع إدخال قيود إضافية على أسعار المنتجات النفطية الروسية في شباط/فبراير، عندما يرفض الاتحاد الأوروبي شراءها، ويمنع نقلها عن طريق البحر.
كانت روسيا، ردا على ذلك، قد حظرت، ابتداءً من الأول من فبراير المقبل، توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الأقصى. أما بالنسبة للمنتجات النفطية، فسيتم تحديد تاريخ حظرها (في حال تعرضت هي الأخرى لتحديد أسعار) من قبل الحكومة الروسية.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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