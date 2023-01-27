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https://sputnikarabic.ae/20230127/النفط-يصعد-بدعم-من-بيانات-اقتصادية-أمريكية-قوية-1072763586.html
النفط يصعد بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية
النفط يصعد بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية
صعدت أسعار النفط على نحو طفيف، اليوم الجمعة، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T05:34+0000
2023-01-27T05:49+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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وبحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.3% إلى 87.66 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.3% إلى 81.22 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".وصعد الخامان بأكثر من 1%، أمس الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.
https://sputnikarabic.ae/20230126/وزير-النفط-الليبي-لـسبوتنيك-نخطط-للتعاقد-مع-شركات-أجنبية-لاستكشاف-النفط-بشروط-تنافسية-1072746732.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد
أسعار النفط اليوم, اقتصاد

النفط يصعد بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية

05:34 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 05:49 GMT 27.01.2023)
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Eric Gay
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صعدت أسعار النفط على نحو طفيف، اليوم الجمعة، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة على التوالي بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني.
وبحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.3% إلى 87.66 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.3% إلى 81.22 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".
وصعد الخامان بأكثر من 1%، أمس الخميس، ويتجه برنت صوب تسجيل ثاني زيادة أسبوعية إذا استمرت المكاسب.
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": نخطط للتعاقد مع شركات أجنبية لاستكشاف النفط بشروط تنافسية
أمس, 14:19 GMT
ويعطي تحسن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة بارقة أمل في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما يقلل الخوف من تقلص النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك بخصوص الطلب على النفط.
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