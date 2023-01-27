https://sputnikarabic.ae/20230127/النواب-الأمريكي-يجري-تحقيقا-في-سوء-استخدام-إدارة-بايدن-التمويل-الحكومي-للإغاثة-من-كورونا-1072792511.html
"النواب الأمريكي" يجري تحقيقا في سوء استخدام إدارة بايدن التمويل الحكومي للوقاية من كورونا
"النواب الأمريكي" يجري تحقيقا في سوء استخدام إدارة بايدن التمويل الحكومي للوقاية من كورونا
أعلن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، اليوم الجمعة، أن اللجنة ستجري تحقيقا في إساءة استخدام التمويل الحكومي للوقاية من فيروس "كورونا"... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T16:44+0000
2023-01-27T16:44+0000
2023-01-27T17:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مجلس النواب الأمريكي
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/02/1045690288_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_94883c8266447d479eb7964ad0365b6e.jpg
وقال كومر في بيان رسمي "نحن مدينون للأمريكيين لتحديد كيف أن مئات المليارات من دولارات دافعي الضرائب، أنفقت تحت ستار الوقاية من الوباء، ضاعت بين التبديد والاحتيال وسوء الإدارة".وأكد كومر أنه "تحت قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس الـ118، ستعود لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى واجبها الأساسي، المتمثل في القضاء على الهدر والاحتيال، وسوء الإدارة، وخاصة في الحكومة الفيدرالية.وستعقد لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جلسة استماع بشأن مسألة إساءة استخدام التمويل الحكومي للإغاثة من (كوفيد-19) في 1 فبراير/ شباط المقبل، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.ومن بين الشهود في جلسة الاستماع، رئيس لجنة المساءلة في الاستجابة للوباء، مايكل هورويتز، والمراقب العام لمكتب مساءلة الحكومة الأمريكية، جين دودارو، ومسؤول الخدمة السرية الأمريكية، ديفيد سميث.وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، والمنتمي إلى الحزب الجمهوري، كيفن مكارثي، أكد أنه ملتزم بوقف إنفاق واشنطن "المسرف"، والدين القومي المتزايد.وانتخب مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية النائب عن الحزب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له، خلال جولة التصويت الخامسة عشرة، بعد 14 جولة انتخاب انعقدت على مدار 4 أيام أخفق خلالها المجلس في انتخاب رئيس له.
https://sputnikarabic.ae/20230113/بايدن-يلقي-خطاب-حالة-الاتحاد-في-فبراير-بعد-دعوة-من-رئيس-مجلس-النواب-الجديد-مكارثي-1072249125.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104569/02/1045690288_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_02a03a078973cfcfece4f0e197b3fb3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مجلس النواب الأمريكي, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مجلس النواب الأمريكي, جو بايدن
"النواب الأمريكي" يجري تحقيقا في سوء استخدام إدارة بايدن التمويل الحكومي للوقاية من كورونا
16:44 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 17:29 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، اليوم الجمعة، أن اللجنة ستجري تحقيقا في إساءة استخدام التمويل الحكومي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مع عقدها جلسة استماع أولية بشأن هذه المسألة الأسبوع المقبل.
وقال كومر في بيان رسمي
"نحن مدينون للأمريكيين لتحديد كيف أن مئات المليارات من دولارات دافعي الضرائب، أنفقت تحت ستار الوقاية من الوباء، ضاعت بين التبديد والاحتيال وسوء الإدارة".
وأضاف كومر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والكونغرس الـ117 الذي يتزعمه الديمقراطيون، أمضوا "الكثير من الوقت في دفع الأموال للخارج"، ولم يكن هناك وقت كاف في الإشراف على الأموال.
وأكد كومر أنه "تحت قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس الـ118، ستعود لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى واجبها الأساسي، المتمثل في القضاء على الهدر والاحتيال، وسوء الإدارة، وخاصة في الحكومة الفيدرالية.
وستعقد لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جلسة استماع بشأن مسألة إساءة استخدام التمويل الحكومي للإغاثة من (كوفيد-19) في 1 فبراير/ شباط المقبل، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
ومن بين الشهود في جلسة الاستماع، رئيس لجنة المساءلة في الاستجابة للوباء، مايكل هورويتز، والمراقب العام لمكتب مساءلة الحكومة الأمريكية، جين دودارو، ومسؤول الخدمة السرية الأمريكية، ديفيد سميث.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، والمنتمي إلى الحزب الجمهوري، كيفن مكارثي، أكد أنه ملتزم بوقف إنفاق واشنطن "المسرف"
، والدين القومي المتزايد.
وانتخب مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية النائب عن الحزب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له، خلال جولة التصويت الخامسة عشرة، بعد 14 جولة انتخاب انعقدت على مدار 4 أيام أخفق خلالها المجلس في انتخاب رئيس له.