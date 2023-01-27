https://sputnikarabic.ae/20230127/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-على-أفراد-ومؤسسات-روسية-1072762443.html
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات روسية
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات روسية
جمدت اليابان اليوم الجمعة، أصول 22 روسيا و3 شركات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T03:35+0000
2023-01-27T03:35+0000
2023-01-27T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار اليابان
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وتشمل قائمة الأفراد، نائب وزير الدفاع العقيد ميخائيل ميزينتسيف، ونائب رئيس الوزراء أندري بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو.وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 3 فبراير/شباط.كما حظرت طوكيو الصادرات إلى 49 كيانا روسيا، فضلاً عن حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج "التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات العسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار اليابان
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار اليابان
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات روسية
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جمدت اليابان اليوم الجمعة، أصول 22 روسيا و3 شركات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية.
وتشمل قائمة الأفراد، نائب وزير الدفاع العقيد ميخائيل ميزينتسيف، ونائب رئيس الوزراء أندري بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو.
كما حظرت طوكيو الصادرات إلى 49 كيانا روسيا، فضلاً عن حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج "التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات العسكرية".