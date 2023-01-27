عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-على-أفراد-ومؤسسات-روسية-1072762443.html
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات روسية
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات روسية
جمدت اليابان اليوم الجمعة، أصول 22 روسيا و3 شركات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T03:35+0000
2023-01-27T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066806529_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f29397c8721e346870185fdba8b3697f.jpg
وتشمل قائمة الأفراد، نائب وزير الدفاع العقيد ميخائيل ميزينتسيف، ونائب رئيس الوزراء أندري بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو.وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 3 فبراير/شباط.كما حظرت طوكيو الصادرات إلى 49 كيانا روسيا، فضلاً عن حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج "التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات العسكرية".
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066806529_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_262b8ee74a21b3ef20111907a5891734.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار اليابان
روسيا, أخبار اليابان

اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات روسية

03:35 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / DAVID MAREUILرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / DAVID MAREUIL
تابعنا عبرTelegram
جمدت اليابان اليوم الجمعة، أصول 22 روسيا و3 شركات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية.
وتشمل قائمة الأفراد، نائب وزير الدفاع العقيد ميخائيل ميزينتسيف، ونائب رئيس الوزراء أندري بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو، ووزير العدل كونستانتين تشويتشينكو.
وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 3 فبراير/شباط.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
25 يناير, 14:35 GMT
كما حظرت طوكيو الصادرات إلى 49 كيانا روسيا، فضلاً عن حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج "التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات العسكرية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала