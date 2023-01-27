https://sputnikarabic.ae/20230127/بايدن-يوجه-فريق-الأمن-القومي-بتقديم-كل-المساعدة-لإسرائيل-في-إحالة-مرتكبي-هجوم-القدس-للعدالة-1072798289.html

بايدن يوجه فريق الأمن القومي بتقديم كل المساعدة لإسرائيل في إحالة مرتكبي هجوم القدس للعدالة

بايدن يوجه فريق الأمن القومي بتقديم كل المساعدة لإسرائيل في إحالة مرتكبي هجوم القدس للعدالة

أدان البيت الأبيض بشدة، الهجوم ‏ ‎الذي وقع، مساء اليوم الجمعة، شمال القدس ضد ‏مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي.‏ 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T21:44+0000

2023-01-27T21:44+0000

2023-01-27T21:44+0000

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وقال في بيان له: "إننا ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع هذا المساء في كنيس يهودي في القدس، ونشعر بالصدمة والحزن إزاء الخسائر في الأرواح، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 8 ضحايا أبرياء".وأضاف: "وقع الهجوم بشكل مأساوي في اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، حيث يتم إحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا في الهولوكوست في جميع أنحاء العالم".وأردف البيت الأبيض في بيانه: "وستقدم الولايات المتحدة دعمها الكامل لحكومة وشعب إسرائيل، وبناءا على ذلك، وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فريق الأمن القومي التابع له للتواصل الفوري مع نظرائه الإسرائيليين لتقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى، وتقديم مرتكبي هذه الجريمة الفظيعة إلى العدالة".وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة الهجوم على كنيس يهودي شمالي القدس، وأعربت عن ‏تضامنها مع إسرائيل.‏وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين "هذا مروع للغاية".وتابع: "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي الواضح بأشد العبارات، ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، فيما تم الإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.وأعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت قناة "فلسطين اليوم" أن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230127/أفيخاي-أدرعي-يستشهد-بآية-قرآنية-تعليقا-على-هجوم-القدس-1072797940.html

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