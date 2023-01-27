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https://sputnikarabic.ae/20230127/بغداد-تعلن-إغلاق-سفارتها-في-أوكرانيا-حماية-للجالية-العراقية-1072792402.html
بغداد تعلن إغلاق سفارتها في أوكرانيا حماية "للجالية العراقية"
بغداد تعلن إغلاق سفارتها في أوكرانيا حماية "للجالية العراقية"
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أنه تم تعليق عمل سفارة العراق في أوكرانيا. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T16:42+0000
2023-01-27T16:42+0000
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وقال الصحاف، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن العمل القنصلي في سفارة العراق بأوكرانيا تم تعليقه مؤقتا.وتابع الصحاف أن قرار تعليق العمل القنصلي جاء بسبب التصعيد العسكري في أوكرانيا.وأشار إلى أن الخطوة العراقية جاءت للحفاظ على أرواح أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا.وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20230127/بايدن-على-استعداد-لزيارة-أوكرانيا-في-أي-وقت-مناسب-1072790731.html
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العراق, العالم العربي, العالم, أخبار أوكرانيا
العراق, العالم العربي, العالم, أخبار أوكرانيا

بغداد تعلن إغلاق سفارتها في أوكرانيا حماية "للجالية العراقية"

16:42 GMT 27.01.2023
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Sam McNeil
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أنه تم تعليق عمل سفارة العراق في أوكرانيا.
وقال الصحاف، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن العمل القنصلي في سفارة العراق بأوكرانيا تم تعليقه مؤقتا.
وتابع الصحاف أن قرار تعليق العمل القنصلي جاء بسبب التصعيد العسكري في أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن على استعداد لزيارة أوكرانيا في "أي وقت مناسب"
15:29 GMT
وأشار إلى أن الخطوة العراقية جاءت للحفاظ على أرواح أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا.
وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع مهامها.
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