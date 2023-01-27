https://sputnikarabic.ae/20230127/بغداد-تعلن-إغلاق-سفارتها-في-أوكرانيا-حماية-للجالية-العراقية-1072792402.html

بغداد تعلن إغلاق سفارتها في أوكرانيا حماية "للجالية العراقية"

بغداد تعلن إغلاق سفارتها في أوكرانيا حماية "للجالية العراقية"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أنه تم تعليق عمل سفارة العراق في أوكرانيا. 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T16:42+0000

2023-01-27T16:42+0000

2023-01-27T16:42+0000

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وقال الصحاف، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن العمل القنصلي في سفارة العراق بأوكرانيا تم تعليقه مؤقتا.وتابع الصحاف أن قرار تعليق العمل القنصلي جاء بسبب التصعيد العسكري في أوكرانيا.وأشار إلى أن الخطوة العراقية جاءت للحفاظ على أرواح أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا.وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع مهامها.

https://sputnikarabic.ae/20230127/بايدن-على-استعداد-لزيارة-أوكرانيا-في-أي-وقت-مناسب-1072790731.html

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