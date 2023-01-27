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https://sputnikarabic.ae/20230127/بلجيكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-92-مليون-يورو-1072787282.html
بلجيكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو
بلجيكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو
أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T13:30+0000
2023-01-27T13:30+0000
العالم
أخبار بلجيكا اليوم
استئناف مساعدات عسكرية
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بروكسل - سبوتنيك. قالت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "هذه المساعدة مرتبطة بهجوم روسي محتمل".ولم تكشف وزيرة الدفاع عن تفاصيل الحزمة، مكتفية بالإشارة إلى أنها تضم صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، وقاذفات قنابل وذخيرة مضادة للدبابات وعربات مدرعة وشاحنات للجيش الأوكراني.ولفتت إلى أن الأسلحة المدرجة في حزمة المساعدات الجديدة وصلت إلى المستودعات، وهي جاهزة للتسليم، مؤكدة أنها ستتم خلال الأسابيع المقبلة بعد أن يتلقى الجيش البلجيكي بديلًا.كما أكد رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، أن جميع الأسلحة الموردة تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الجانب الأوكراني، الذي قدم بدوره طلبات رسمية للحصول عليها.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-يتحدث-عن-ثلاثة-أحداث-يمكن-أن-توقف-إمداد-أوكرانيا-بدبابات-الناتو-1072764345.html
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العالم, أخبار بلجيكا اليوم, استئناف مساعدات عسكرية
العالم, أخبار بلجيكا اليوم, استئناف مساعدات عسكرية

بلجيكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو

13:30 GMT 27.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbisقوات من دول الناتو
قوات من دول الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو.
بروكسل - سبوتنيك. قالت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "هذه المساعدة مرتبطة بهجوم روسي محتمل".
ولم تكشف وزيرة الدفاع عن تفاصيل الحزمة، مكتفية بالإشارة إلى أنها تضم صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، وقاذفات قنابل وذخيرة مضادة للدبابات وعربات مدرعة وشاحنات للجيش الأوكراني.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:40 GMT
ولفتت إلى أن الأسلحة المدرجة في حزمة المساعدات الجديدة وصلت إلى المستودعات، وهي جاهزة للتسليم، مؤكدة أنها ستتم خلال الأسابيع المقبلة بعد أن يتلقى الجيش البلجيكي بديلًا.
كما أكد رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، أن جميع الأسلحة الموردة تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الجانب الأوكراني، الذي قدم بدوره طلبات رسمية للحصول عليها.
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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها كافة.
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