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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/بوتين-جرائم-النازيين-الجدد-في-أوكرانيا-تظهر-أن-دروس-التاريخ-قد-نسيت-1072774914.html
بوتين: جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا تظهر أن دروس التاريخ قد نسيت
بوتين: جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا تظهر أن دروس التاريخ قد نسيت
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا ضد المدنيين (التطهير العرقي والإجراءات العقابية)، تشير إلى أنهم نسوا دروس التاريخ. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:51+0000
2023-01-27T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جرائم النازية الأوكرانية
فلاديمير بوتين
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وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان، اليوم الجمعة، بأن الرئيس بوتين أكد أن "نسيان دروس التاريخ يؤدي إلى تكرار المآسي الرهيبة. والدليل على ذلك هو الجرائم ضد المدنيين والتطهير العرقي والإجراءات العقابية التي ينظمها النازيون الجدد في أوكرانيا. ويحارب جنودنا بشجاعة كتفا إلى كتف هذا الشر".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تنعي الملايين، الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية: يهود، وممثلون من جنسيات أخرى- بالرصاص والتعذيب.وأشار إلى أنه في ذلك الوقت، في عام 1945، تم "وضع حد للمخططات البربرية للنازيين، أولاً وقبل كل شيء، من قبل الشعب السوفيتي، الذي دافع عن حرية واستقلال الوطن الأم، وأنقذ اليهود والشعوب الأخرى من الإبادة الكاملة والاستعباد".
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روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, فلاديمير بوتين
روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, فلاديمير بوتين

بوتين: جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا تظهر أن دروس التاريخ قد نسيت

09:51 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا ضد المدنيين (التطهير العرقي والإجراءات العقابية)، تشير إلى أنهم نسوا دروس التاريخ.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان، اليوم الجمعة، بأن الرئيس بوتين أكد أن "نسيان دروس التاريخ يؤدي إلى تكرار المآسي الرهيبة. والدليل على ذلك هو الجرائم ضد المدنيين والتطهير العرقي والإجراءات العقابية التي ينظمها النازيون الجدد في أوكرانيا. ويحارب جنودنا بشجاعة كتفا إلى كتف هذا الشر".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تنعي الملايين، الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية: يهود، وممثلون من جنسيات أخرى- بالرصاص والتعذيب.

"أصدقائي الأعزاء، اليوم، في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة، نتذكر إحدى الصفحات الدرامية للحرب العالمية الثانية - تحرير سجناء محتشدات الاعتقال في أوشفيتز - بيركيناو (أوشفيتز) على يد الجيش الأحمر. وبالطبع نحن نحزن على الملايين الذين ماتوا، ولا شيء أبرياء - يهود وممثلو جنسيات أخرى- قتلوا بالرصاص وعذبوا وماتوا من الجوع والمرض".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار إلى أنه في ذلك الوقت، في عام 1945، تم "وضع حد للمخططات البربرية للنازيين، أولاً وقبل كل شيء، من قبل الشعب السوفيتي، الذي دافع عن حرية واستقلال الوطن الأم، وأنقذ اليهود والشعوب الأخرى من الإبادة الكاملة والاستعباد".
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