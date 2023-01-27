https://sputnikarabic.ae/20230127/بوتين-جرائم-النازيين-الجدد-في-أوكرانيا-تظهر-أن-دروس-التاريخ-قد-نسيت-1072774914.html
بوتين: جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا تظهر أن دروس التاريخ قد نسيت
بوتين: جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا تظهر أن دروس التاريخ قد نسيت
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا ضد المدنيين (التطهير العرقي والإجراءات العقابية)، تشير إلى أنهم نسوا دروس التاريخ. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:51+0000
2023-01-27T09:51+0000
2023-01-27T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جرائم النازية الأوكرانية
فلاديمير بوتين
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وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان، اليوم الجمعة، بأن الرئيس بوتين أكد أن "نسيان دروس التاريخ يؤدي إلى تكرار المآسي الرهيبة. والدليل على ذلك هو الجرائم ضد المدنيين والتطهير العرقي والإجراءات العقابية التي ينظمها النازيون الجدد في أوكرانيا. ويحارب جنودنا بشجاعة كتفا إلى كتف هذا الشر".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تنعي الملايين، الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية: يهود، وممثلون من جنسيات أخرى- بالرصاص والتعذيب.وأشار إلى أنه في ذلك الوقت، في عام 1945، تم "وضع حد للمخططات البربرية للنازيين، أولاً وقبل كل شيء، من قبل الشعب السوفيتي، الذي دافع عن حرية واستقلال الوطن الأم، وأنقذ اليهود والشعوب الأخرى من الإبادة الكاملة والاستعباد".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, فلاديمير بوتين
روسيا, جرائم النازية الأوكرانية, فلاديمير بوتين
بوتين: جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا تظهر أن دروس التاريخ قد نسيت
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن جرائم النازيين الجدد في أوكرانيا ضد المدنيين (التطهير العرقي والإجراءات العقابية)، تشير إلى أنهم نسوا دروس التاريخ.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان، اليوم الجمعة، بأن الرئيس بوتين أكد أن "نسيان دروس التاريخ يؤدي إلى تكرار المآسي الرهيبة. والدليل على ذلك هو الجرائم ضد المدنيين والتطهير العرقي والإجراءات العقابية التي ينظمها النازيون الجدد في أوكرانيا. ويحارب جنودنا بشجاعة كتفا إلى كتف هذا الشر".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تنعي الملايين، الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية: يهود، وممثلون من جنسيات أخرى- بالرصاص والتعذيب.
"أصدقائي الأعزاء، اليوم، في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة، نتذكر إحدى الصفحات الدرامية للحرب العالمية الثانية - تحرير سجناء محتشدات الاعتقال في أوشفيتز - بيركيناو (أوشفيتز) على يد الجيش الأحمر. وبالطبع نحن نحزن على الملايين الذين ماتوا، ولا شيء أبرياء - يهود وممثلو جنسيات أخرى- قتلوا بالرصاص وعذبوا وماتوا من الجوع والمرض".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار إلى أنه في ذلك الوقت، في عام 1945، تم "وضع حد للمخططات البربرية للنازيين، أولاً وقبل كل شيء، من قبل الشعب السوفيتي، الذي دافع عن حرية واستقلال الوطن الأم، وأنقذ اليهود والشعوب الأخرى من الإبادة الكاملة والاستعباد".