https://sputnikarabic.ae/20230127/بوتين-يصدر-تعليمات-لمجلس-الوزراء-بإيلاء-اهتمام-لتعزيز-السيادة-التكنولوجية-عام-2023-1072792175.html
بوتين يصدر تعليمات لمجلس الوزراء بإيلاء اهتمام لتعزيز السيادة التكنولوجية عام 2023
بوتين يصدر تعليمات لمجلس الوزراء بإيلاء اهتمام لتعزيز السيادة التكنولوجية عام 2023
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تعليمات لمجلس الوزراء، إلى جانب السلطات التنفيذية للكيانات الفيدرالية الروسية والمصرف المركزي الروسي، لإيلاء... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T16:33+0000
2023-01-27T16:33+0000
2023-01-27T16:33+0000
روسيا
السيادة
فلاديمير بوتين
تكنولوجيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص التعليمات على موقع الكرملين: "يتعين على حكومة روسيا الاتحادية، جنبا إلى جنب مع السلطات التنفيذية للكيانات الفيدرالية المكونة لروسيا الاتحادية ومصرف روسيا المركزي، عند تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية لروسيا الاتحادية، للفترة حتى عام 2030، إيلاء اهتمام خاص: لمعالجة المهام الرئيسية التالية في عام 2023 ... تعزيز الاستقلال التكنولوجي لروسيا الاتحادية؛ وضمان السيادة المالية لروسيا الاتحادية".وكلفت الجهات المنوطة بتنفيذ هذه التعليمات بتقديم تقرير بهذا الصدد بحلول 1 آذار/مارس 2023، ثم بعد ذلك مرة واحدة كل شهر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, السيادة, فلاديمير بوتين, تكنولوجيا
روسيا, السيادة, فلاديمير بوتين, تكنولوجيا
بوتين يصدر تعليمات لمجلس الوزراء بإيلاء اهتمام لتعزيز السيادة التكنولوجية عام 2023
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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تعليمات لمجلس الوزراء، إلى جانب السلطات التنفيذية للكيانات الفيدرالية الروسية والمصرف المركزي الروسي، لإيلاء اهتمام خاص بتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد وضمان السيادة المالية في عام 2023.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص التعليمات على موقع الكرملين: "يتعين على حكومة روسيا الاتحادية، جنبا إلى جنب مع السلطات التنفيذية للكيانات الفيدرالية المكونة لروسيا الاتحادية ومصرف روسيا المركزي، عند تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية لروسيا الاتحادية، للفترة حتى عام 2030، إيلاء اهتمام خاص: لمعالجة المهام الرئيسية التالية في عام 2023 ... تعزيز الاستقلال التكنولوجي لروسيا الاتحادية؛ وضمان السيادة المالية لروسيا الاتحادية".
وكلفت الجهات المنوطة بتنفيذ هذه التعليمات بتقديم تقرير بهذا الصدد بحلول 1 آذار/مارس 2023، ثم بعد ذلك مرة واحدة كل شهر.