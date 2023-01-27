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https://sputnikarabic.ae/20230127/بيكيه-ينشر-أول-صورة-مع-صديقته-الجديدة-1072765979.html
بيكيه ينشر أول صورة مع صديقته الجديدة
بيكيه ينشر أول صورة مع صديقته الجديدة
نشر لاعب برشلونة السابق، الإسباني جيرارد بيكيه، صورة برفقة صديقته الشابة كارلا شيا، على صفحته الخاصة على "إنستغرام"،مما أكد وجود علاقة عاطفية جديدة في حياته... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T07:40+0000
2023-01-27T07:52+0000
مجتمع
رياضة
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وبعد أقل من 24 ساعة تجاوزت الصورة عتبة الـ3 مليون حالة إعجاب، واكتفى بيكيه بنشر الصورة دون أي تعليق.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد أسبوعين من تعرض بيكيه وكلارا شيا لضغوط إعلامية هائلة وشائعات لا نهاية لها حول علاقتهما، بهذه الطريقة يمكن وضع حد لكل التكهنات.ويأتي نشر بيكيه لهذه الصورة بعد أسبوعين من قيام شاكيرا بإصدار أغنية هاجمت فيها بيكيه.هذا وكانت الصحيفة الإسبانية قد كشفت في وقت سابق، معلومات عن شيا، فهي إحدى الموظفات العاملات في شركة "كوزموس"، التابعة لبيكيه.
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رياضة
رياضة

بيكيه ينشر أول صورة مع صديقته الجديدة

07:40 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 27.01.2023)
© AFP 2023 / LLUIS GENE جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / LLUIS GENE
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نشر لاعب برشلونة السابق، الإسباني جيرارد بيكيه، صورة برفقة صديقته الشابة كارلا شيا، على صفحته الخاصة على "إنستغرام"،مما أكد وجود علاقة عاطفية جديدة في حياته بعد انفصاله عن شاكيرا.
وبعد أقل من 24 ساعة تجاوزت الصورة عتبة الـ3 مليون حالة إعجاب، واكتفى بيكيه بنشر الصورة دون أي تعليق.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد أسبوعين من تعرض بيكيه وكلارا شيا لضغوط إعلامية هائلة وشائعات لا نهاية لها حول علاقتهما، بهذه الطريقة يمكن وضع حد لكل التكهنات.
ويأتي نشر بيكيه لهذه الصورة بعد أسبوعين من قيام شاكيرا بإصدار أغنية هاجمت فيها بيكيه.
هذا وكانت الصحيفة الإسبانية قد كشفت في وقت سابق، معلومات عن شيا، فهي إحدى الموظفات العاملات في شركة "كوزموس"، التابعة لبيكيه.
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