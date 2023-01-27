https://sputnikarabic.ae/20230127/ترامب-إمداد-أوكرانيا-بالدبابات-يؤدي-إلى-استخدام-أسلحة-نووية-ويسهل-إنهاء-الصراع-1072774564.html

ترامب: إمداد أوكرانيا بالدبابات يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية ويسهل إنهاء الصراع

ترامب: إمداد أوكرانيا بالدبابات يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية ويسهل إنهاء الصراع

انتقد الرئيس السابق، دونالد ترامب، قرار الولايات المتحدة وألمانيا بتقديم دبابات قتالية إلى كييف، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تسهيل إنهاء الصراع في أوكرانيا، حيث... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت مجلة "بزنس إنسايدر" عن ترامب تصريحات أدلى بها عبر منصته للتواصل الاجتماعي "Truth Social"، رأى خلالها أن عرض دبابات على أوكرانيا سيؤدي إلى استخدام أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه سيكون من "السهل" إنهاء الصراع، دون تقديم أي اقتراحات حول كيفية تحقيق ذلك.وقال ترامب، الذي سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024: "في البداية تأتي الدبابات، ثم تأتي الأسلحة النووية، أوقفوا هذه الحرب المجنونة الآن، من السهل جدا القيام بذلك".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الدفاع الوطني لبولندا فويتشيك سكوركيفيتش على محطة "راديو بلاس" أن بولندا مستعدة لنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا في غضون أسابيع قليلة.وقال سكوركيفيتش: "حالما يتم تدريب (القوات الأوكرانية)، سنكون مستعدين لنقل هذه المعدات إلى الجانب الأوكراني"، وأضاف: "أنا متأكد من أن هذا الأمر يستغرق بضعة أسابيع".في السياق ذاته، ستحصل أوكرانيا من الولايات المتحدة على نسخة محسّنة من دبابات "M1A2 Abrams" من نسخ التصدير، أي غير مجهزة بسبيكة دروع سرية، وفقًا لتقارير صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصادر.وذكرت الصحيفة أن السياسة الأمريكية تحظر تصدير دبابات "أبرامز" المحمية بالدروع التي تعتمد على اليورانيوم المستنفد. تعتبر هذه السبيكة سرية، وإذا تم بيع الدبابة إلى الدول الأخرى، يتم استبدال السبيكة السرية بهياكل مصفحة أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230127/تقرير-يكشف-مشكلة-تعيق-فرنسا-من-إرسال-دبابات-لأوكرانيا-1072767241.html

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