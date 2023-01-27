https://sputnikarabic.ae/20230127/تركيا-تحدث-280-دبابة-قتال-رئيسية-من-طراز-ليوبارد2أ4-1072785070.html
تركيا تحدث 280 دبابة قتال رئيسية من طراز "ليوبارد2أ4"
تركيا تحدث 280 دبابة قتال رئيسية من طراز "ليوبارد2أ4"
يخطط الجيش التركي لإجراء تحديث شامل لدبابات القتال الرئيسية "ليوبارد2أ4" (Leopard 2A4) التي تملكها البلاد. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T12:45+0000
2023-01-27T12:45+0000
2023-01-27T12:45+0000
أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري
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وفقًا للصحيفة التركية "Savunma Sanayi ST"، فإنه سيتم تحديث 280 دبابة. وتخطط قيادة القوات البرية التركية لزيادة إمكانية صمود الدبابة.في هذا السياق، خضعت 170 دبابة من طراز "M60T" للتحديث، كما تم تثبيت نظام "تي-1" المدرع على 40 دبابة تركية من طراز "ليوبارد". ومع ذلك، سيتم في إطار مشروع تحسين الدبابات، الذي بدأه المكتب الرئاسي لصناعة الدفاع، إعادة تحديثها جميعًا.مبدئيًا، يتم احتساب المواعيد النهائية في عام 2026. يجب أن يتم تزويد الدبابات بأنظمة الحماية النشطة "ASOP Akkor Pulat" ونظام التحذير بالليزر. بالإضافة إلى ذلك، ستجهز ببصريات حديثة، وسيتم استبدال مثبت المدفع بآخر كهربائي.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_58f950228b58a7c36d7e12eea2029751.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري
أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري
تركيا تحدث 280 دبابة قتال رئيسية من طراز "ليوبارد2أ4"
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يخطط الجيش التركي لإجراء تحديث شامل لدبابات القتال الرئيسية "ليوبارد2أ4" (Leopard 2A4) التي تملكها البلاد.
وفقًا للصحيفة التركية "Savunma Sanayi ST"، فإنه سيتم تحديث 280 دبابة
. وتخطط قيادة القوات البرية التركية لزيادة إمكانية صمود الدبابة.
في هذا السياق، خضعت 170 دبابة من طراز "M60T" للتحديث، كما تم تثبيت نظام "تي-1" المدرع على 40 دبابة تركية من طراز "ليوبارد". ومع ذلك، سيتم في إطار مشروع تحسين الدبابات، الذي بدأه المكتب الرئاسي لصناعة الدفاع، إعادة تحديثها جميعًا.
مبدئيًا، يتم احتساب المواعيد النهائية في عام 2026. يجب أن يتم تزويد الدبابات بأنظمة الحماية النشطة "ASOP Akkor Pulat" ونظام التحذير بالليزر. بالإضافة إلى ذلك، ستجهز ببصريات حديثة، وسيتم استبدال مثبت المدفع بآخر كهربائي.